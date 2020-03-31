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Рецепт дня: Легкий та простий у приготуванні торт без випічки
Рецепт дня: Легкий та простий у приготуванні торт без випічки

Рецепт дня: Легкий та простий у приготуванні торт без випічки

Рецепт дня: Легкий та простий у приготуванні торт без випічки
13:30 Сьогодні Телеграф clutch.ua Фото:pixabay.com

Торт без випічки – геніальне кулінарне винахід. Приготуєш один раз і більше не зможеш зупинитися.

Це дуже простий і смачний тортик, його дуже легко приготувати навіть дитині.

Склад:

  • Печиво – 400 г
  • Сметана 15-20% – 700 г
  • Цукрова пудра – 120 г
  • Окріп – 200 г
  • Капучино (суха суміш) – 5 пакетиків
  • Желатин – 20 г

Спосіб приготування:

5 пакетиків сухого капучино (для приготування напою) залити окропом, остудити.

Всипати швидкорозчинний желатин, перемішати і залишити до набрякання. Набряклий желатин прогріти в мікрохвильовій печі короткими імпульсами, кожен раз добре розмішуючи. Остудити.

Сметану з цукровою пудрою збити міксером. Додати потроху остиглу желатинову суміш, кожен раз добре перемішуючи.

Форму застелити харчовою плівкою. На дно форми покласти печиво. Зверху розподілити збиту сметанну масу, накрити печивом. Затягнути харчовою плівкою і відправити в холодильник на кілька годин.

Обрізати краї торта. Прикрасити згущеним молоком.

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Рецепт, Торт, Капучино, Рецепт дня, Швидко і просто.
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