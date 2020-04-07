Ньюфаундленд Хенк і його куменда зачіска (Фото)

Улюбленець родини на ім'я Хенке рятує господарів від нудьги на карантині.

Коронавірус і карантин внесли багато змін у звичний розкладі родини Ханни Хейл. Раніше жінка та її чоловік ніколи не працювали з дому частіше одного-двох днів на тиждень, але тепер ситуація змінилася. Пара була змушена переміститися на невелику ферму, де і проводить весь час до, під час і після роботи.

Компанію родині складає їх улюбленець Хенк - слухняний ньюфаундленд, в якому господарі знаходять віддушину.

Так, проводячи час з псом, жінка стала експериментувати з його зачісками і викладати результати в Інстаграм.

Ідея виявилася успішною, адже сьогодні за експериментами Ханни та її улюбленця стежать вже майже дві тисячі фоловерів. До того ж це чудовий варіант розвіяти нудьгу.