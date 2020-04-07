Померла зірка "Джеймса Бонда"

Новини шоу бізнесу:На час смерті їй було 94 роки.

Як повідомляє Тhe Guardian, наразі причин смерті не називають. Однак родичі Гонор Блекман підтвердили інформацію про втрату та зізнались, що вона померла у своєму маєтку в американському місті Льюїс.

Акторка не мала симптомів коронавірусу, на чому наголосили її рідні.

"З великим сумом ми змушені повідомити про смерть Гонор Блекман. Вона мирно померла у своєму будинку в Льюїсі в оточенні родини. Вона була не тільки матір'ю і бабусею, а й неймовірно талановитою актрисою. Вона поєднувала в собі всі якості: розум і красу, талант і працьовитість. Дуже шкода, що світ втратив таку людину", – повідомили родичі Гонор Блекман.

Померла Гонор Блекман: фільмографія

Чималу популярність Гонор Блекман здобула після виходу на екрани мінісеріалу "Месники" у 1962 році. Однак світову славу їй принесла інша роль – акторка стала однією з дівчат агента 007. У "бондіані" ефектна білявка зіграла роль Пусси Галор у фільмі "Голдфінгер".

Окрім цього, талановиту і неперевершену Гонор Блекман можна було побачити у фільмах:

"Містер Піткін у тилу ворога" (1969)

"Битва за Рим" (1968)

"Лола" (1970)

"Конспіратор" (1949)