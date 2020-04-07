Померла зірка "Джеймса Бонда"

Як повідомляє Тhe Guardian, наразі причин смерті не називають. Однак родичі Гонор Блекман підтвердили інформацію про втрату та зізнались, що вона померла у своєму маєтку в американському місті Льюїс.
Акторка не мала симптомів коронавірусу, на чому наголосили її рідні.
"З великим сумом ми змушені повідомити про смерть Гонор Блекман. Вона мирно померла у своєму будинку в Льюїсі в оточенні родини. Вона була не тільки матір'ю і бабусею, а й неймовірно талановитою актрисою. Вона поєднувала в собі всі якості: розум і красу, талант і працьовитість. Дуже шкода, що світ втратив таку людину", – повідомили родичі Гонор Блекман.
Померла Гонор Блекман: фільмографія
Чималу популярність Гонор Блекман здобула після виходу на екрани мінісеріалу "Месники" у 1962 році. Однак світову славу їй принесла інша роль – акторка стала однією з дівчат агента 007. У "бондіані" ефектна білявка зіграла роль Пусси Галор у фільмі "Голдфінгер".
Окрім цього, талановиту і неперевершену Гонор Блекман можна було побачити у фільмах:
"Містер Піткін у тилу ворога" (1969)
"Битва за Рим" (1968)
"Лола" (1970)
"Конспіратор" (1949)
"Мумія: Принц Єгипту" (1998)
"Щоденник Бріджит Джонс" (2001)