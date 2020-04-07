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Померла зірка "Джеймса Бонда"

Померла зірка "Джеймса Бонда"
11:46 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:На час смерті їй було 94 роки.

Як повідомляє Тhe Guardian, наразі причин смерті не називають. Однак родичі Гонор Блекман підтвердили інформацію про втрату та зізнались, що вона померла у своєму маєтку в американському місті Льюїс.

Акторка не мала симптомів коронавірусу, на чому наголосили її рідні.

"З великим сумом ми змушені повідомити про смерть Гонор Блекман. Вона мирно померла у своєму будинку в Льюїсі в оточенні родини. Вона була не тільки матір'ю і бабусею, а й неймовірно талановитою актрисою. Вона поєднувала в собі всі якості: розум і красу, талант і працьовитість. Дуже шкода, що світ втратив таку людину", – повідомили родичі Гонор Блекман. 

Померла Гонор Блекман: фільмографія

Чималу популярність Гонор Блекман здобула після виходу на екрани мінісеріалу "Месники" у 1962 році. Однак світову славу їй принесла інша роль – акторка стала однією з дівчат агента 007. У "бондіані" ефектна білявка зіграла роль Пусси Галор у фільмі "Голдфінгер". 

Окрім цього, талановиту і неперевершену Гонор Блекман можна було побачити у фільмах: 

  • "Містер Піткін у тилу ворога" (1969)

  • "Битва за Рим" (1968)

  • "Лола" (1970)

  • "Конспіратор" (1949)

  • "Мумія: Принц Єгипту" (1998)

  • "Щоденник Бріджит Джонс" (2001)

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Все по темі:

Голливуд, Джеймс Бонд, Бондиана, Goldfinger, Зирка, Гонор Блекман.
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