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Алек та Гіларія Болдвіни чекають на п'яту дитину (Відео)

Алек та Гіларія Болдвіни чекають на п'яту дитину (Відео)
11:26 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Не минув і рік після того, як Алек та Гіларія Болдвіни переживали два викидні, як подружжя оголосило, що чекає на поповнення в сім'ї.

Це буде п'ятий нащадок зіркової пари.

Відповідною інформацією Гіларія Болдвін поділилась з прихильниками у мережі. Вона опублікувала ролик, де видно її округлий живіт на перших місяцях вагітності та чути серцебиття дитини.

"Увімкніть звук. Я дозволяю дитині говорити, бо у мене немає слів, щоб розповісти, як цей звук змушує нас відчувати емоції. Щойно отримала гарну новину, що все добре і малюк здоровий. Я хотіла поділитися цим з вами", – зазначила Гіларія Болдвін. 

 
 
 
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Sound up...I’ll let the baby do the talking because I don’t have the words to express how this sound makes us feel . Just got the great news that all is well and all is healthy with this little munchkin. I wanted to share this with you Here we go again

Допис, поширений Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

Як відомо, навесні 2019 року Алек Болдвін та Гіларія оголосили, що втратили п'яту дитину. За словами зіркової матусі, малюк мав мало шансів, щоб вижити, однак вони все ж боролись до останнього. Та не минуло й пів року, як родина Болдвінів знов готувалась до поповнення 61-річний Алек Болдвін і його вагітна дружина розсекретили стать майбутньої дитини: фото . У жовтні 2019 року подружжя зізналось, що невдовзі у них з'явиться донечка. Проте серце дитини зупинилось під час вагітності Гіларії.

 
 
 
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So sweet...but the ending tho ...watch who you mess with, Dada.

Допис, поширений Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

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Після шквалу критику щодо виставляння приватного життя на показ дружина Алека Болдвіна заявила, що розповідає свою історію для тих, хто теж пережив викидень. На власному прикладі Гіларія демонструє: потрібно продовжувати жити.

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Все по темі:

Вагітність, Викидні, Поповнення в родині, Гіларія Болдвін, Алек Болдвін, Голлвід.
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