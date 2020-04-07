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Надія Бабкіна в комі через коронавірус

Надія Бабкіна в комі через коронавірус
09:25 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Лікарям приватної клініки у Москві довелося ввести 70-річну співачку в штучну кому через погіршення її стану.

Відома радянська і російська співачка Надія Бабкіна інфікована коронавірусом і перебуває в штучній комі.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Лікарям приватної клініки у Москві довелося ввести співачку в штучну кому через погіршення її стану.

70-річну співачку забрали з попереднім діагнозом "двобічна пневмонія", пізніше перший тест на коронавірус виявився позитивним.

Ці дані підтвердили в Росспоживнагляді.

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Відомо, що Бабкіній стало погано в квартирі в Брюсовому провулку ще 1 квітня. Швидка забрала співачку в лікарню, де після обстеження прийняли рішення перевести її в Коммунарку.

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Все по темі:

Москва, Госпитализация, Кома, Артистка, Лікарня, Коронавірус, Важкий стан, Надія Бабкіна.
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