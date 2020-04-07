Надія Бабкіна в комі через коронавірус

Відома радянська і російська співачка Надія Бабкіна інфікована коронавірусом і перебуває в штучній комі.
Про це повідомляють російські ЗМІ. Лікарям приватної клініки у Москві довелося ввести співачку в штучну кому через погіршення її стану.
70-річну співачку забрали з попереднім діагнозом "двобічна пневмонія", пізніше перший тест на коронавірус виявився позитивним.
Ці дані підтвердили в Росспоживнагляді.
Відомо, що Бабкіній стало погано в квартирі в Брюсовому провулку ще 1 квітня. Швидка забрала співачку в лікарню, де після обстеження прийняли рішення перевести її в Коммунарку.