Чи шкодить тональна основа жіночому обличчю

Хоча тональний крем є одним з найпопулярніших засобів декоративної косметики, деякі жінки не хочуть ним користуватися, вважаючи його шкідливим.
Проте такі уявлення у наш час абсолютно не відповідають істині.
Омани і користь
Найпоширенішою оманою про тональний крем є твердження, що він забиває пори (комедогенний ефект). Насправді це є правдою лише стосовно тональних засобів старого покоління. Сучасні тональні креми не надають жодного комедогенного ефекту.
Ще однією популярною оманою є твердження, що тональний крем сушить шкіру, у результаті чого вона стає зневодненою. Але за реальних умов це зовсім не так. Сьогодні більшість тональних кремів одночасно поєднують у собі декоративні та лікувальні властивості.
Тому гарний тональний крем не лише маскує недоліки і вирівнює колір обличчя, але також живить і зволожує шкіру. До речі, багато сучасних тональних основ мають у своєму складі сонцезахисні фільтри SPF, що перешкоджають потраплянню шкідливих ультрафіолетових променів і фотостарінню шкіри. Крім того, користь тональних кремів і полягає у їх здатності захищати шкіру від різких коливань температури, вітру, пилу і смогу.
Чи шкодить тональний крем шкірі?
Висновки
З усього цього випливає, що підбирати тональний засіб потрібно лише відповідно до типу шкіри:
Будьте уважними під час покупки тонального крему: засіб має ідеально збігатися з вашим тоном шкіри або бути на один тон світлішим. Перевірте відповідність тону основи і відтінку шкіри на обличчі або підборідді. Але освітлення при цьому має бути природним денним, а не штучним.