Скачать
Понеділок, 06.04.2020
Інфекціоністи вважають, що повинно захворіти коронавірусом 80% українців
Інфекціоністи вважають, що повинно захворіти коронавірусом 80% українців
Хто винний у масштабних пожежах у Чорнобильській зоні
Хто винний у масштабних пожежах у Чорнобильській зоні
Мати тренера Хосепа Гвардіоли вмерла через коронавірус
Мати тренера Хосепа Гвардіоли вмерла через коронавірус
На туристичних островах Греції введено жорсткий карантин
На туристичних островах Греції введено жорсткий карантин

Чи шкодить тональна основа жіночому обличчю

Чи шкодить тональна основа жіночому обличчю
23:27 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Pinterest

Новини шоу бізнесу:У тонального крему є як переваги, так і недоліки.

Хоча тональний крем є одним з найпопулярніших засобів декоративної косметики, деякі жінки не хочуть ним користуватися, вважаючи його шкідливим.

Проте такі уявлення у наш час абсолютно не відповідають істині.

Омани і користь

Найпоширенішою оманою про тональний крем є твердження, що він забиває пори (комедогенний ефект). Насправді це є правдою лише стосовно тональних засобів старого покоління. Сучасні тональні креми не надають жодного комедогенного ефекту.

Ще однією популярною оманою є твердження, що тональний крем сушить шкіру, у результаті чого вона стає зневодненою. Але за реальних умов це зовсім не так. Сьогодні більшість тональних кремів одночасно поєднують у собі декоративні та лікувальні властивості.

Тому гарний тональний крем не лише маскує недоліки і вирівнює колір обличчя, але також живить і зволожує шкіру. До речі, багато сучасних тональних основ мають у своєму складі сонцезахисні фільтри SPF, що перешкоджають потраплянню шкідливих ультрафіолетових променів і фотостарінню шкіри. Крім того, користь тональних кремів і полягає у їх здатності захищати шкіру від різких коливань температури, вітру, пилу і смогу.

Чи шкодить тональний крем шкірі?

  • Якщо тональні засоби дійсно настільки корисні, то звідки беруться міфи про їх шкоду? Відповідь проста. Тональний крем може завдати шкоди шкірі, але лише у тому разі, коли він неправильно підібраний.
  • Наприклад, тональні засоби, що містять стеаринову кислоту, корисні для сухої шкіри. Однак під час нанесення на жирну і проблемну шкіру вони можуть спровокувати появу або посилення наявного вугрового висипу.
  • Так само матуючі тональні засоби, призначені для жирної шкіри, не можна наносити на суху шкіру, оскільки матуючі наповнювачі (біла глина, крохмаль, рисове борошно та ін), що містяться в них, можуть її зневоднити.

Висновки

З усього цього випливає, що підбирати тональний засіб потрібно лише відповідно до типу шкіри:

  • для молодої шкіри з підвищеним саловиділенням оптимальною є крем-пудра і тональна основа з легкою матуючою текстурою;
  • для більш зрілої шкіри більше підходить крем-мус і тональний крем з щільною текстурою;
  • для в'янучої шкіри можна придбати тональний крем, що має омолоджучі властивості;
  • для проблемної шкіри краще за все купувати тональний засіб з протизапальним ефектом (з позначкою "oil free").

Як доглядати за нігтями під час карантину

Будьте уважними під час покупки тонального крему: засіб має ідеально збігатися з вашим тоном шкіри або бути на один тон світлішим. Перевірте відповідність тону основи і відтінку шкіри на обличчі або підборідді. Але освітлення при цьому має бути природним денним, а не штучним.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Косметика, Шкода, Обличчя, Тональна основа, Тональник крем.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Шукаєш, що почитати на карантині:для тебе добірка найцікавіших книг
02 Кабмін зробив роз'яснення щодо нових обмежувальних заходів на період карантину
03 Енріке Іглесіас вразив мережу чуттєвим відео з донечкою (Відео)
04 Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків 6-го квітня 2020 року
05 Благовіщення 7 квітня 2020 року - історія свята, прикмети, що не можна робити
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Запустили конкурс IT-проектів, які боряться з пандемією
Запустили конкурс IT-проектів, які боряться з пандемією
Більше ніж 20 тисяч заражених коронавірусом у Бельгії
Більше ніж 20 тисяч заражених коронавірусом у Бельгії
Як держава буде допомагати громадянам пережити карантин
Як держава буде допомагати громадянам пережити карантин
Уряд назначив нового керівника Чорнобильської зони
Уряд назначив нового керівника Чорнобильської зони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся