Чи шкодить тональна основа жіночому обличчю

Новини шоу бізнесу:У тонального крему є як переваги, так і недоліки.

Хоча тональний крем є одним з найпопулярніших засобів декоративної косметики, деякі жінки не хочуть ним користуватися, вважаючи його шкідливим.

Проте такі уявлення у наш час абсолютно не відповідають істині.

Омани і користь

Найпоширенішою оманою про тональний крем є твердження, що він забиває пори (комедогенний ефект). Насправді це є правдою лише стосовно тональних засобів старого покоління. Сучасні тональні креми не надають жодного комедогенного ефекту.

Ще однією популярною оманою є твердження, що тональний крем сушить шкіру, у результаті чого вона стає зневодненою. Але за реальних умов це зовсім не так. Сьогодні більшість тональних кремів одночасно поєднують у собі декоративні та лікувальні властивості.

Тому гарний тональний крем не лише маскує недоліки і вирівнює колір обличчя, але також живить і зволожує шкіру. До речі, багато сучасних тональних основ мають у своєму складі сонцезахисні фільтри SPF, що перешкоджають потраплянню шкідливих ультрафіолетових променів і фотостарінню шкіри. Крім того, користь тональних кремів і полягає у їх здатності захищати шкіру від різких коливань температури, вітру, пилу і смогу.

Чи шкодить тональний крем шкірі?

Якщо тональні засоби дійсно настільки корисні, то звідки беруться міфи про їх шкоду? Відповідь проста. Тональний крем може завдати шкоди шкірі, але лише у тому разі, коли він неправильно підібраний.

Наприклад, тональні засоби, що містять стеаринову кислоту, корисні для сухої шкіри. Однак під час нанесення на жирну і проблемну шкіру вони можуть спровокувати появу або посилення наявного вугрового висипу.

Так само матуючі тональні засоби, призначені для жирної шкіри, не можна наносити на суху шкіру, оскільки матуючі наповнювачі (біла глина, крохмаль, рисове борошно та ін), що містяться в них, можуть її зневоднити.

Висновки

З усього цього випливає, що підбирати тональний засіб потрібно лише відповідно до типу шкіри:

для молодої шкіри з підвищеним саловиділенням оптимальною є крем-пудра і тональна основа з легкою матуючою текстурою;

для більш зрілої шкіри більше підходить крем-мус і тональний крем з щільною текстурою;

для в'янучої шкіри можна придбати тональний крем, що має омолоджучі властивості;

для проблемної шкіри краще за все купувати тональний засіб з протизапальним ефектом (з позначкою "oil free").

Будьте уважними під час покупки тонального крему: засіб має ідеально збігатися з вашим тоном шкіри або бути на один тон світлішим. Перевірте відповідність тону основи і відтінку шкіри на обличчі або підборідді. Але освітлення при цьому має бути природним денним, а не штучним.