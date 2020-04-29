Канадський марафонець Гаррі Роббінс пробіг 160 кілометрів у гаражі

Канадський марафонець Гаррі Роббінс з благодійною метою подолав на біговій доріжці у власному гаражі 160 км.

Весь забіг, що тривав майже 26 годин, у прямому ефірі транслювався на його особистій сторінці у мережі Facebook.

За словами Роббінса, який активно готувався до надважкого марафону “Барклі” у США, коли американський забіг скасували, він не хотів втрачати фізичну форму. Утім, досвідчений марафонець стикнувся зі значними складнощами під час забігу із використанням техніки. “Врешті-решт я був змушений йти значно більше, ніж планував. Я також взяв годинну перерву близько 3:30 ранку, зняв взуття й лежав на дивані, сумніваючись у правильності своїх життєвих виборів”, - написав Роббінс.

Він додав, що фізичні складнощі виснажливого забігу, а також тривале перебування в одноманітному закритому просторі гаража “надламали його”. “Вірогідно, я більше ніколи не використовуватиму бігову доріжку довше 60 хвилин поспіль”, - зазначив спортсмен.

Роббінс розповів, що ставив собі за мету забрати під час забігу 5 тис. дол. благодійних внесків. Натомість, на його рахунок надійшло 15 тис. дол., які будуть у повному обсязі передані рятувальній службі канадської провінції Британська Колумбія.