У ведучої 1+1 в прямому ефірі випав зуб

У ведучої Телевізійної служби новин (ТСН) Марічки Падалко під час прямого ефіру на каналі "1 + 1" випав передній зуб, зазначає Vesti.ua

Відео курйозного інциденту сьогодні опублікувала на своїй сторінці в Instagram блогерка Ekulka.

Підписники блогерки були в захваті від професійної реакції телезірки. Вони припустили, що у Марічки Падалко випав тимчасовий зуб, який стоматолог встановив на час підготовки до імплантації постійного зуба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Только что , в прямом эфире выпал передний зуб у Ведущей Но, молодец, что не растерялась Я б разревелась Публикация от (@ekulka) 14 Июл 2020 в 11:19 PDT

"Тільки що в прямому ефірі випав передній зуб у ведучої. Але молодець, що не розгубилася. Я б розревілася", - підписала пост блогерка Ekulka.

"Бідолаха ... Я б розплакалася на її місці. Провідна молодець - не розгубилася. Але це дуже великий стрес", - прокоментували пост користувачі соціальної мережі.