У ведучої 1+1 в прямому ефірі випав зуб

Відео курйозного інциденту сьогодні опублікувала на своїй сторінці в Instagram блогерка Ekulka.
Підписники блогерки були в захваті від професійної реакції телезірки. Вони припустили, що у Марічки Падалко випав тимчасовий зуб, який стоматолог встановив на час підготовки до імплантації постійного зуба.
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Только что , в прямом эфире выпал передний зуб у Ведущей Но, молодец, что не растерялась Я б разревелась
"Тільки що в прямому ефірі випав передній зуб у ведучої. Але молодець, що не розгубилася. Я б розревілася", - підписала пост блогерка Ekulka.
"Бідолаха ... Я б розплакалася на її місці. Провідна молодець - не розгубилася. Але це дуже великий стрес", - прокоментували пост користувачі соціальної мережі.