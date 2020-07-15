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У ведучої 1+1 в прямому ефірі випав зуб
У ведучої 1+1 в прямому ефірі випав зуб

У ведучої 1+1 в прямому ефірі випав зуб

У ведучої 1+1 в прямому ефірі випав зуб
Оновлено 16:04 Сьогодні Телеграф Іnstagram
У ведучої Телевізійної служби новин (ТСН) Марічки Падалко під час прямого ефіру на каналі "1 + 1" випав передній зуб, зазначає Vesti.ua

Відео курйозного інциденту сьогодні опублікувала на своїй сторінці в Instagram блогерка Ekulka.

Підписники блогерки були в захваті від професійної реакції телезірки. Вони припустили, що у Марічки Падалко випав тимчасовий зуб, який стоматолог встановив на час підготовки до імплантації  постійного зуба.

 
 
 
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Только что , в прямом эфире выпал передний зуб у Ведущей Но, молодец, что не растерялась Я б разревелась

Публикация от (@ekulka)

 

"Тільки що в прямому ефірі випав передній зуб у ведучої. Але молодець, що не розгубилася. Я б розревілася", - підписала пост блогерка Ekulka.

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"Бідолаха ... Я б розплакалася на її місці. Провідна молодець - не розгубилася. Але це дуже великий стрес", - прокоментували пост  користувачі соціальної мережі.

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1+1.

Автор:

Телеграф
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