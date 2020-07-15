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Мати Брітні Спірс захотіла відібрати у дочки її мільйони

Мати Брітні Спірс захотіла відібрати у дочки її мільйони
13:48 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Мама співачки Брітні Спірс захотіла відібрати її мільйони. Для цього вона звернулася до суду, повідомляє портал Daily Mail.

65-річна Лінн Спірс звернулася до окружного суду Лос-Анджелеса з проханням дати їй можливість розпоряджатися багатомільйонними статками дочки. Лінн хоче контролювати рух коштів у фонді Revocable Trust SJB, який її дочка створила в 2004 році, щоб зберегти поточний стан, залишити частину грошей своїм синам і забезпечувати майбутні витрати на життя.

У минулому році Лінн подала в суд заяву з вимогою інформувати її про деталі опікунства та  лікування дочки. Спірс наполягала на скликанні екстреного засідання суду, мотивуючи це тим, що Брітні нібито отримує неправильне лікування і не уявляє, що відбувається насправді.

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Нещодавно колишній фотограф зірки Ендрю Геллері опублікував лист, який написала сама співачка. У ньому говориться, що це батько умовив її подати на розлучення з танцюристом Кевіном Федерлайном і обманом змусив віддати колишньому чоловікові опіку над дітьми.

Нагадаємо, що зараз саме Джеймі Спірс є офіційним опікуном артистки і розпоряджається всіма її фінансами. Наприклад, недавно він заборонив їй вагітніти від її бойфренда Сема Асгарі.

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Бритни Спирс.

Автор:

Телеграф
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