Мати Брітні Спірс захотіла відібрати у дочки її мільйони

Мама співачки Брітні Спірс захотіла відібрати її мільйони. Для цього вона звернулася до суду, повідомляє портал Daily Mail.

65-річна Лінн Спірс звернулася до окружного суду Лос-Анджелеса з проханням дати їй можливість розпоряджатися багатомільйонними статками дочки. Лінн хоче контролювати рух коштів у фонді Revocable Trust SJB, який її дочка створила в 2004 році, щоб зберегти поточний стан, залишити частину грошей своїм синам і забезпечувати майбутні витрати на життя.

У минулому році Лінн подала в суд заяву з вимогою інформувати її про деталі опікунства та лікування дочки. Спірс наполягала на скликанні екстреного засідання суду, мотивуючи це тим, що Брітні нібито отримує неправильне лікування і не уявляє, що відбувається насправді.

Нещодавно колишній фотограф зірки Ендрю Геллері опублікував лист, який написала сама співачка. У ньому говориться, що це батько умовив її подати на розлучення з танцюристом Кевіном Федерлайном і обманом змусив віддати колишньому чоловікові опіку над дітьми.

Нагадаємо, що зараз саме Джеймі Спірс є офіційним опікуном артистки і розпоряджається всіма її фінансами. Наприклад, недавно він заборонив їй вагітніти від її бойфренда Сема Асгарі.