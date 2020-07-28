Австралієць ледь не втратив $2 мільйони виграшу в лотерею через неуважність

Чоловік купив виграшний лотерейний квиток і забув про нього, залишивши його в машині. Через пару днів він випадково натрапив на квиток, який зробив його мультимільйонером. Про це повідомляє The Lott.

Курйозний інцидент стався з жителем австралійського Сіднея. Перед вік-ендом він купив лотерейний квиток і забув його в автомобілі. А коли в понеділок ішов на роботу, то випадково виявив квиток в салоні машини. Перевіривши комбінацію чисел, австралієць зрозумів, що розбагатів на два мільйони доларів.

За словами чоловіка, він зовсім забув про те, що придбав лотерейний квиток, хоча в лотерею грає один раз на місяць.

Новоспечений мільйонер зізнався, що ніколи не думав, що зірве джекпот. Виграш він має намір витратити на ремонт будинку, а суму, що залишилася покладе в банк.