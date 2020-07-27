Тіна Кароль святкує 15-річчя на сцені

Тіна Кароль відсвяткувала в Instagram 15-річчя на великій сцені - історія почалася з поїздки на конкурс "Нова хвиля" 2005.

У понеділок, 27 липня, Тіна Кароль оголосила про початок ювілейного для неї року. Адже в цей день рівно 15 років тому співачка вирушила на фестиваль Нова хвиля, який проходив в Юрмалі, заклавши цим фундамент для кар'єри, що стала блискучою.

Співачка опублікувала в Instagram звернення і слова подяки шанувальникам і всім, хто підтримував її протягом цих років.

«Така безмежна і безумовна любов трапляється не з кожним. Всі ці 15 років я співала про свою долю, а так вийшло - що співала про кожного з вас. Я мріяла, щоб всі найсумніші ноти в моїх піснях і в моєму житті сталися... тільки зі мною. А не з вами. І якщо біда стукала в ваш дім, ви завжди знали, що їй відповісти: здатися - це не про нас. Вас так багато у мене, ви такі різні, такі сміливі, такі рідні, такі талановиті. Ви ті самі "мої люди", яких шукають все життя. А я знайшла вас всіх в один день 15 років тому», - написала вона.

Нагадаємо, в конкурсі Нова хвиля 2005 Тіна Кароль посіла друге місце і отримала спеціальний приз Алли Пугачової. Далі вона зняла свій дебютний кліп на пісню "Выше облаков". А вже наступного року вона випустила дебютний альбом "Show me your love".

Тіна Кароль - українська співачка, актриса і телеведуча. Народна артистка України (2017). Тренер шоу «Голос країни» (2013, 2015 року, 2016 2017, 2018, 2019, 2020). Тренер шоу «Голос. Діти »(2012, 2015 року, 2016). Краща виконавиця України 2014 року, 2015-го, 2018 року по версії YUNA. Краща виконавиця України 2015 і 2017 року за версією M1 Music Awards. Представниця України на Евробаченні 2006.