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Четвер, 05.11.2020
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У США перехожі з криками увірвалися в прямий ефір українського ведучого. Відео стало хітом
У США перехожі з криками увірвалися в прямий ефір українського ведучого. Відео стало хітом

У США перехожі з криками увірвалися в прямий ефір українського ведучого. Відео стало хітом

У США перехожі з криками увірвалися в прямий ефір українського ведучого. Відео стало хітом
08:13 Сьогодні Телеграф

У ніч на четвер, 5 листопада, український ведучий Ігор Пупков вів репортаж про вибори в США, коли в прямий ефір увірвалися з криками двоє афроамериканців.

Відео транслював телеканал "Україна 24".

Відзначається, що Пупков в рамках спецвипуску, присвяченому виборам американського президента 4 листопада, розповів про обстановку з головної площі Нью-Йорка Таймс-сквер.

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Поки він говорив з ведучими в студії, на задньому плані з'явилися двоє перехожих, - вони тишком підкралися ззаду і стали галасувати прямо за спиною ведучого.

Варто віддати йому належне, Ігор Пупков практично не відреагував на інцидент і продовжив говорити.

Дивіться, як це було, на 2:51:46 відео:

Зауважимо, що відео поширив в мережі канал MDK з більш ніж 650 тисячами підписників в Телеграм:

І Двач, який не набагато менш популярний:

Серед расистських жартів в коментарях є і кілька смішних зауважень до відео, а також співчуття на адресу ведучого.

"Коли вдарив мізинець об куток", "У мене кіт так само робить, коли я спати лягаю", "Хто не скаче...", "Це твої друзі, коли розмовляєш з батьками по телефону", "Зумів передати атмосферу на всі 100%", - пишуть користувачі мережі.

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Все по темі:

США, Вибори, Ігор Пупков.

Автор:

Телеграф
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