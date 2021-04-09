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П'ятниця, 09.04.2021
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"Зайшов підкріпитися": величезний варан влаштував розгром в магазині (відео)

"Зайшов підкріпитися": величезний варан влаштував розгром в магазині (відео)
02:18 Сьогодні Телеграф

У таїландському місті Накхонпатхом стався переполох через величезного варана, який влаштував погром в місцевому супермаркеті 7-Eleven. Відео виклали в Мережу очевидці.

Спочатку варан вирішив відкрити двері холодильника з напоями, проте спроба виявилася марною. А після цього тварина почала підніматися на полицю з молочною продукцією, яка, в підсумку, впала на підлогу. Під сміх покупців варан все ж забрався на верхню полицю і на час влаштувався там.

Багато очевидців шкодували бідолаху, будучи впевненими, що той голодний. Втім, найімовірніше, варану було спекотно і він просто знайшов прохолодне місце в стінах супермаркету.

Нагадаємо, відома TikTok-блогер зняла на відео таємничий об'єкт (відео).

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 27

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Варан, Тайиланд, Відеофакт.
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