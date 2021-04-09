"Зайшов підкріпитися": величезний варан влаштував розгром в магазині (відео)

У таїландському місті Накхонпатхом стався переполох через величезного варана, який влаштував погром в місцевому супермаркеті 7-Eleven. Відео виклали в Мережу очевидці.

Спочатку варан вирішив відкрити двері холодильника з напоями, проте спроба виявилася марною. А після цього тварина почала підніматися на полицю з молочною продукцією, яка, в підсумку, впала на підлогу. Під сміх покупців варан все ж забрався на верхню полицю і на час влаштувався там.

Багато очевидців шкодували бідолаху, будучи впевненими, що той голодний. Втім, найімовірніше, варану було спекотно і він просто знайшов прохолодне місце в стінах супермаркету.

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