Співаючі, танцюючі і безглузді: кращі картинки і меми з котами за тиждень

Свята наступили і настрій відмінний. Ну, а якщо деяким дорогим читачам все ж стало сумно, пора прийняти велику дозу "антисмутку" і повеселитися в ці довгі вихідні.
"Телеграф" зробив сміховинну добірку фото- і відеоприколів для підняття настрою усім на світі!
"Я не думаю, що моя мама знає, як грати з кішками", але під "Ча Ча Ча" у неї чудово виходить))
Ех, непросте життя котів, у яких господар навіки alone...
Не треба так.)))
Коли коти бачать за вікном крилату особину, вони виглядають так, як ніби моляться сатані:
З дороги, с*чка))
Все, потрібно до "Голосу країни":)
Ще більше смішних відео-приколів з котиками за посиланням.