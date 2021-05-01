Співаючі, танцюючі і безглузді: кращі картинки і меми з котами за тиждень

Свята наступили і настрій відмінний. Ну, а якщо деяким дорогим читачам все ж стало сумно, пора прийняти велику дозу "антисмутку" і повеселитися в ці довгі вихідні.

"Телеграф" зробив сміховинну добірку фото- і відеоприколів для підняття настрою усім на світі!

"Я не думаю, що моя мама знає, як грати з кішками", але під "Ча Ча Ча" у неї чудово виходить))

Ех, непросте життя котів, у яких господар навіки alone...

Не треба так.)))

Коли коти бачать за вікном крилату особину, вони виглядають так, як ніби моляться сатані:

З дороги, с*чка))

Все, потрібно до "Голосу країни":)

Ще більше смішних відео-приколів з котиками за посиланням.