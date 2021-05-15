Літуни, любителі кавунів і уроки "тиц-тиц-тиц": самі сміховинні картинки і меми з котами за тиждень

Субота - чудовий час, щоб відпочити від суєти і насолодитися, нарешті, теплими весняними днями.
А щоб цей день пройшов в позитивному ключі, "Телеграф" підготував неймовірні відео-приколи і меми з кішками, які нікого не залишать байдужими.
2 секунди - політ нормальний
І більше нічого не треба ...)
Серіал "Офіс" - котяча версія:
З цим хлопцем краще не жартувати
"Хто ж тебе погодує, якщо не я"
Деруни це звичайно добре, але краще б ковбасу купив, їй богу!
Лайфхак швидкісного поїдання кавуна:
Розуміє не тільки Саня ...)
Турбота 80 рівня:
Уроки "тиц тиц тиц". Недорого!
Мілка?
"Парфумер". Друга частина))
Ці хлопці знають, про що говорять. Але ось про що говорять?
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Це вам не пиріжечки на вокзалі))
Ось вони, ті самі, справжні - Баширов і Петров:
Якщо вам сподобалися подібні приколи з кошенятами, перейдіть за цим посиланням за черговою порцією смішних картинок і відео-приколів з пушистиками.