Літуни, любителі кавунів і уроки "тиц-тиц-тиц": самі сміховинні картинки і меми з котами за тиждень

Субота - чудовий час, щоб відпочити від суєти і насолодитися, нарешті, теплими весняними днями.

А щоб цей день пройшов в позитивному ключі, "Телеграф" підготував неймовірні відео-приколи і меми з кішками, які нікого не залишать байдужими.

2 секунди - політ нормальний

І більше нічого не треба ...)

Серіал "Офіс" - котяча версія:

З цим хлопцем краще не жартувати

"Хто ж тебе погодує, якщо не я"

Деруни це звичайно добре, але краще б ковбасу купив, їй богу!

Лайфхак швидкісного поїдання кавуна:

Розуміє не тільки Саня ...)

Турбота 80 рівня:

Уроки "тиц тиц тиц". Недорого!

Мілка?

"Парфумер". Друга частина))

Ці хлопці знають, про що говорять. Але ось про що говорять?

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Це вам не пиріжечки на вокзалі))

Ось вони, ті самі, справжні - Баширов і Петров:

Якщо вам сподобалися подібні приколи з кошенятами, перейдіть за цим посиланням за черговою порцією смішних картинок і відео-приколів з пушистиками.