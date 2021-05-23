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Неділя, 23.05.2021
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Шкодники, "рішали" і хвостаті аристократи: найсмішніші меми та картинки з котами за тиждень (фото, відео)

Шкодники, "рішали" і хвостаті аристократи: найсмішніші меми та картинки з котами за тиждень (фото, відео)
Оновлено 16:19 Сьогодні Телеграф Фото: unsplash

Щоб останній вихідний день пройшов на позитиві і з хорошим настроєм, "Телеграф" пропонує вам чергову колекцію фото- і відеоприколів з тими, хто завжди викликає посмішку!

Вони передають інформацію назад на корабель-носій?

 
 
 
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A post shared by ekekekkekkek (@ekekekkekkek)

Хтось скоро поміняє місце проживання ...

Котики, котики, такі котики))

Уміння кота вирішувати виниклі проблеми:

Чи не бачили танцюючого кота? Дивіться:

Коли господар ... ну знаєте)

Так ось для чого потрібна карта Гугл!

То як тигр робить?:

Аристократи відпочивають))

Барсик... йди жерти.

Процес схуднення розпочато.

Загадка, яка хвилює всіх нас...)

Ох ці студенти... Дістануть де завгодно!

Скільки докору і печалі в очах...

Якщо вам сподобалися приколи з кішками, перейдіть за цим посиланням за черговою порцією юморних мемів і відео-приколів.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 59

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Коти, Приколі, Тварини, Сміх.
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