"Я старався!" Підставний священик переполошив РПЦ, записавши бітбокс на відео

У Мережі з'явився ролик з нібито священиком Російської Православної Церкви, який пропонує покаятися і виконує бітбокс в TikTok.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Відео тут же розлетілося в інтернеті і за короткий час зібрало понад півмільйона переглядів і 2 тисячі коментарів.

У РПЦ були шоковані побаченим і заявили, що розшукають тіктокера в рясі.

Втім, "священик" виявився не справжнім. Бітбокс виконав російський актор Костянтин Самойлов, який таким чином вирішив прославитися і повеселитися.

"Я старався", - так відреагував на раптову популярність герой відео.

Втім, росіянин не припускав, що відео стане настільки вірусним, а він сам наживе проблеми з РПЦ.

Нагадаємо, в Міноборони РФ здивували розслідуванням за фактом... сну командира військової частини, який нібито відлетів в царство Морфея прямо на нараді з міністром Сергієм Шойгу.