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На балансі "Укрзалізниці" під час аудиту раптово знайшли двох ведмедів: стала відома їхня доля

На балансі "Укрзалізниці" під час аудиту раптово знайшли двох ведмедів: стала відома їхня доля
04:48 Сьогодні Телеграф

Під час аудиту на балансі "Укрзалізниці" знайшли сюрприз - двох ведмедів, які оселилися на території Запорізької дитячої залізниці.

Про долю тварин розповів в.о. голови правління компанії Іван Юрик.

Залізничники не здогадуються, як звірі оселилися на території "Укрзалізниці", але прилаштувати їх виявилося непросто. За словами Івана Юрика, тварини поїдуть на реабілітацію в зоопарк Ouwehand Zoo в місто Ренен в Нідерландах.

"Комфортне проживання їм там гарантовано, ще й з басейном і водоспадом. Всі витрати на трансфер бере на себе зоопарк, - пише в "Фейсбуці" чиновник. - Центри для реабілітації ведмедів в Україні відмовлялися їх прийняти до себе через відсутність місць".

Передбачається, що в "санаторії" українські ведмедики будуть жити вже в вересні.

Раніше ми писали про сміливий вчинок дівчини, яка вступила в сутичку з ведмедицею.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Укрзалізниця, Нідерланди, Знахідка, Ведмеді.
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