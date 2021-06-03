Девушка, ввязавшаяся в схватку с медведицей в США, удивила признанием (видео)

Девушка, героически спасшая своих собак от медведя в американской Калифорнии, объяснила, что полезла в схватку со зверем только потому, что боялась, что животное растерзает ее любимую собаку Валенсию.

Об этом сообщает NBC News.

"Когда я увидела медведя, то подумала: Боже мой, там медведь, и он схватил мою собаку. Он поднимает ее с земли", - сказала 17-летняя Хейли Моринико.

По словам девушки, Валенсия (так зовут собаку, - Авт.) самая младшая из ее домашних животных.

"Я бы не выдержала, если бы с ней что-то случилось", - добавила спасительница.

Напомним, медведица собиралась перемахнуть через забор. Собаки Хейли громко лаяли на медведицу, которая вот-вот забралась бы к ней во двор. В итоге девушка подбежала и толкнула медведицу, которая после этого ушла восвояси.

Как сообщал "Телеграф", в середине марта произошел необычный случайв загородном доме: в штате Теннеси (США) медведь решил принять джакузи.