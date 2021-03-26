Медведь принял джакузи и показал людям, как нужно наслаждаться жизнью (фото)

В штате Теннеси (США) в городе Гатлинбург в середине марта произошёл необычный случай: в загородном доме, который турист Тодд Требонемд (Todd Trebonemd) снял для отдыха загородный дом с джакузи на открытой веранде, и когда уже собирался в утром воспользоваться ею, то обнаружил, что у него появился серьезный конкурент.

Об этом сообщает интернет-издание "medialeaks.ru" со ссылкой на американский "News Channel 9".

Мартовским утром Требонемд заметил на патио домика, который он снимал, нежданного гостя — медведя. К счастью, в тот момент Требони находился за стеклянной дверью, поэтому столкновения между человеком и зверем не произошло.

"На итоговое видео Тодду удалось запечатлеть настоящий мастер-класс по расслаблению от мишки, у которого мы можем многому научиться. Первые кадры показывают, как животное забирается на патио и, осмотревшись, сразу идёт к джакузи", - говорится в заметке.

Медведь, недолго думая, взобрался по ступенькам и залез в джакузи.

После этого медведь начал плавать в большой джакузи и явно наслаждался обстановкой.

Когда же зверь заметил присутствие человека, то попытался отпугнуть его.

Требонемд сразу же оставил животное в покое и выключил камеру, не забыв опубликовать видео медвежьего релакса на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщалось, в России белый медведь забрел в поселок, из-за чего пришлось жителям вызывать полицию.

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