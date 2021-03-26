Скачать
Пятница, 26.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Борт с китайской вакциной против COVID-19 уже в Украине: первые фото и видео
Борт с китайской вакциной против COVID-19 уже в Украине: первые фото и видео
Украинцев раскритиковали за отношение к импортным вакцинам: "Да мы картошку в Израиле покупаем, а понтов..."
Украинцев раскритиковали за отношение к импортным вакцинам: "Да мы картошку в Израиле покупаем, а понтов..."
СБУ передала "пламенный привет" оккупантам в Крыму (видео)
СБУ передала "пламенный привет" оккупантам в Крыму (видео)
Вакцинироваться не хотят, больницы лопаются, а в транспорте забывают маски: как Николаев попал в "красную" зону
Вакцинироваться не хотят, больницы лопаются, а в транспорте забывают маски: как Николаев попал в "красную" зону

Медведь принял джакузи и показал людям, как нужно наслаждаться жизнью (фото)

Медведь принял джакузи и показал людям, как нужно наслаждаться жизнью (фото)
01:24 Сегодня Телеграф скриншот из видео Todd Trebonemd

В штате Теннеси (США) в городе Гатлинбург в середине марта произошёл необычный случай: в загородном доме, который турист Тодд Требонемд (Todd Trebonemd) снял для отдыха загородный дом с джакузи на открытой веранде, и когда уже собирался в утром воспользоваться ею, то обнаружил, что у него появился серьезный конкурент.

Об этом сообщает интернет-издание "medialeaks.ru" со ссылкой на американский "News Channel 9".

Мартовским утром Требонемд заметил на патио домика, который он снимал, нежданного гостя — медведя. К счастью, в тот момент Требони находился за стеклянной дверью, поэтому столкновения между человеком и зверем не произошло.

Медведь_джакузи_1

"На итоговое видео Тодду удалось запечатлеть настоящий мастер-класс по расслаблению от мишки, у которого мы можем многому научиться. Первые кадры показывают, как животное забирается на патио и, осмотревшись, сразу идёт к джакузи", - говорится в заметке.

Медведь, недолго думая, взобрался по ступенькам и залез в джакузи.

Медведь_джакузи_2

После этого медведь начал плавать в большой джакузи и явно наслаждался обстановкой.

Медведь_джакузи_3

Когда же зверь заметил присутствие человека, то попытался отпугнуть его.

Медведь_джакузи_4

Требонемд сразу же оставил животное в покое и выключил камеру, не забыв опубликовать видео медвежьего релакса на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщалось, в России белый медведь забрел в поселок, из-за чего пришлось жителям вызывать полицию.

Ранее в российском Нижневартовске медведь сбежал из клетки и гонялся по улицам за прохожими, пока зверя не сбил автобус. 

А в румынском Предяле медведь на горнолыжном курорте устроил погоню за лыжником. Мужчине удалось уйти от преследователя, "откупившись" рюкзаком.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 101

Все по теме:

США, Медведь, Джакузи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Боевики "ДНР" ополчились против крымской "няши" Поклонской из-за ее интервью росСМИ (видео)
02 Летающий лыжник упал с трамплина на скорости свыше 100 км/ч (видео)
03 Авто "разорвало", пострадали двое детей: на Житомирской трассе Киева серьезная авария (фото, видео)
04 Зеленский ввел бессрочные санкции против компаний, расхищавших недра Украины со времен Януковича
05 Вакцинироваться не хотят, больницы лопаются, а в транспорте забывают маски: как Николаев попал в "красную" зону
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Авто &quot;разорвало&quot;, пострадали двое детей: на Житомирской трассе Киева серьезная авария (фото, видео)
Авто "разорвало", пострадали двое детей: на Житомирской трассе Киева серьезная авария (фото, видео)
Вертолет российских спасателей рухнул в Балтийское море, есть погибший
Вертолет российских спасателей рухнул в Балтийское море, есть погибший
Что известно про китайскую вакцину, которую везут в Украину (инфографика)
Что известно про китайскую вакцину, которую везут в Украину (инфографика)
Какой праздник 26 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 26 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь