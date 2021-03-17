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Пришлось начать утро с пробежки: в России медведь устроил погоню за людьми посреди горда (видео)

Пришлось начать утро с пробежки: в России медведь устроил погоню за людьми посреди горда (видео)
09:25 Сегодня Телеграф Фото: youtube

В российском Нижневартовске медведь гонялся за жителями города и бросался на прохожих.

Об этом сообщили в Телеграм-канае База. Там также показали видео с места инцидента.

Согласно предоставленным данным, животное было прирученным и просто сбежало от хозяина, державшего его в клетке в местной гостинице.

Около 9 утра испуганный медведь носился по городу и находился в состоянии полной растерянности, все это продолжалось до момента наезда на него автобуса.

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Очевидцы сообщали, что раненое животное забилось за трубами в одном из районов города и никого к себе не подпускает.

При этом, его хозяин Анвар Агаев уже разрешил стрелять на поражение.

Кадры с медведем: 


Видео с места событий:

Стоит напомнить, что 16 марта, в Москве человек до смерти забил прохожего.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 424

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Россия, Нижневартовск.
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