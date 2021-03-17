Пришлось начать утро с пробежки: в России медведь устроил погоню за людьми посреди горда (видео)

В российском Нижневартовске медведь гонялся за жителями города и бросался на прохожих.

Об этом сообщили в Телеграм-канае База. Там также показали видео с места инцидента.

Согласно предоставленным данным, животное было прирученным и просто сбежало от хозяина, державшего его в клетке в местной гостинице.

Около 9 утра испуганный медведь носился по городу и находился в состоянии полной растерянности, все это продолжалось до момента наезда на него автобуса.

Очевидцы сообщали, что раненое животное забилось за трубами в одном из районов города и никого к себе не подпускает.

При этом, его хозяин Анвар Агаев уже разрешил стрелять на поражение.

Кадры с медведем:





Видео с места событий:

Стоит напомнить, что 16 марта, в Москве человек до смерти забил прохожего.