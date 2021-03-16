Россиянин забил до смерти прохожего на улице... приняв его за ведьму (видео)

Молодой человек убил прохожего в ночь 16 марта на улице Довженко в Москве.

Об этом стало известно из информации на сайте следственного управления СК России по городу.

Парень напал на прохожего и несколько раз ударил прохожего ногами, а затем начал бить молотком по голове. Кадры избиения зафиксировала одна из камер наблюдения.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, в то время как преступник пошёл к другу домой, где его и задержали.

На допросе убийца заявил, что увидел в прохожем ведьму и поэтому накинулся на него.

Задержанным оказался 23-летним житель Санкт-Петербурга Никита Воробьев. Против парня возбуждено уголовное дело. Также ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Как сообщал "Телеграф", ранее 16-летнего Вадима Горбунова, убившего всю свою семью в поселке Октябрьский Пермского края, - 42-летнюю мать, 13-летнюю сестру и 40-летнего отца Алексея Горбунова, которого изначально обвинили в расправе, не узнав его среди жертв, задержали в Екатеринбурге.