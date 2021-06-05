"Невинні", ошукані і фастфудні: найвеселіші приколи і меми з котами за тиждень (фото, відео)

Як провести час і отримати задоволення? Це просто - дивіться відео зі смішними тваринами і потоки настрою поліпшать ваше проведення часу біля комп'ютера! Вологим днем або ясним світанком, ви обов'язково отримаєте надлишок ейфорії і одухотворення.
"Телеграф" підготував для читачів добірку найбільш сміховинних фото- і відеоприколів з пухнастими (і не завжди) чотирилапими, які гарантовано покращать настрій вам і вашим рідним.
Дуже жорстока господиня
Оцініть масштаб цієї кульбаби
Тигрррр!
Як знайти собі людину - інструкція для котиків:
Такого шанувальника фастфуду ви ще не бачили
Ну що, господар, поїхали!
Головна причина всіх розлучень:
Давай, котик pic.twitter.com/23ZN74gRLF
— Пьяный Твиттер (@drunktwi) June 1, 2021
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