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Субота, 05.06.2021
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"Невинні", ошукані і фастфудні: найвеселіші приколи і меми з котами за тиждень (фото, відео)

"Невинні", ошукані і фастфудні: найвеселіші приколи і меми з котами за тиждень (фото, відео)
13:46 Сьогодні Телеграф Фото: pexels

Як провести час і отримати задоволення? Це просто - дивіться відео зі смішними тваринами і потоки настрою поліпшать ваше проведення часу біля комп'ютера! Вологим днем або ясним світанком, ви обов'язково отримаєте надлишок ейфорії і одухотворення.

"Телеграф" підготував для читачів добірку найбільш сміховинних фото- і відеоприколів з пухнастими (і не завжди) чотирилапими, які гарантовано покращать настрій вам і вашим рідним.

Дуже жорстока господиня

Оцініть масштаб цієї кульбаби

Тигрррр!

Як знайти собі людину - інструкція для котиків:

Такого шанувальника фастфуду ви ще не бачили

Ну що, господар, поїхали!

Головна причина всіх розлучень:

Дивіться ще більше кумедних відео- та фото-приколів з кішками в нашій минулій добірці.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 28

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Коти, Приколі, Тварини, Сміх.
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