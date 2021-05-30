Незадоволені, худіючі та інші пухнасті морди: веселі картинки та меми з кішками за тиждень (фото, відео)

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Неділя, 30.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Оновлено 18:34 Сьогодні Телеграф Фото: pexels

Перегляд смішних приколів з котами є відмінним способом підняти настрій, розслабитися після важкого дня і просто "відключити мізки". У мережі щодня з'являється маса нових відео та прикольних картинок з чотирилапими, які можуть розсмішити користувачів буквально до сліз.

"Телеграф" зробив нову добірку смішних мемів з кішками, щоб подарувати гарний настрій нашим читачам в цей день.

"Ти кому це показав ?! Та я щас ..."

Хлопці, це хіт!))

Яка задоволена морда...

Ех, життя моє - бляшанка..)

Ну якщо лежить, значить зручно:

Щорічна традиція не встигати схуднути до літа.

Ням?)

Дивіться ще більше кумедних відео- та фото-приколів з котами в нашій попередній добірці.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 57

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Коти, Приколі, Тварини, Сміх.
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