Незадоволені, худіючі та інші пухнасті морди: веселі картинки та меми з кішками за тиждень (фото, відео)

Перегляд смішних приколів з котами є відмінним способом підняти настрій, розслабитися після важкого дня і просто "відключити мізки". У мережі щодня з'являється маса нових відео та прикольних картинок з чотирилапими, які можуть розсмішити користувачів буквально до сліз.
"Телеграф" зробив нову добірку смішних мемів з кішками, щоб подарувати гарний настрій нашим читачам в цей день.
"Ти кому це показав ?! Та я щас ..."
Хлопці, це хіт!))
Яка задоволена морда...
Ех, життя моє - бляшанка..)
Ну якщо лежить, значить зручно:
Щорічна традиція не встигати схуднути до літа.
Ням?)
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