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П'ятниця, 11.06.2021
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Образи Путіна і кривавий триколор: в мережі жартують, як повинна виглядати форма України і РФ на Євро-2020

Образи Путіна і кривавий триколор: в мережі жартують, як повинна виглядати форма України і РФ на Євро-2020
11:08 Сьогодні Телеграф

У Мережі бурхливо обговорюють заборону УЄФА на оновлену форму українських футболістів з гаслом "Героям слава". Інтернет буквально вибухнув сотнями мемів про те, як міг би виглядати спецодяг наших спортсменів, якби не було цензури.

Раніше планувалося, що національна збірна виступатиме на майбутньому чемпіонаті Європи з футболу в особливій формі. Головним її атрибутом повинен був стати оберіг, а також принт з окресленням єдиної країни. Крім того, на спині футболки повинен був виднітися напис: "Слава Україні!", а на звороті - "Героям слава!".

Однак на український патріотизм тут же відреагував Російський футбольний союз, звернувшись в УЄФА. В організації зазначили, що гасло "Слава Україні!" на зовнішній стороні футболки був затверджений в 2018-му, а слоган "Героям слава!" - в грудні 2020 року. Однак тоді в футбольному союзі не розглядали зв'язок між двома фразами. Зараз же після запиту РФ в УЄФА виділили "історичний і мілітаристський підтекст" у поєднанні цих двох фраз й українська форма виявилася під забороною.

Тепер же українці в інтернет-мемах пропонують свої варіанти для нашої збірної. Хтось висміяв реакцію росіян, написавши, що хоч ті нібито нічого не бояться, українська форма їх все ж лякає. Інші додали в фоторедакторі написи "ПТН ПНХ" і "приробили" на карту України ще і частину Росії.

 

Деякі пофантазувати і над формою російської збірної, яку прикрасили написи про агресію Росії в Україні, Сирії, Грузії, про опозиціонера Олексія Навального і аварію рейсу МН17, який збила російська ракета над Донецькою областю.

 

"Телеграф" нагадує, що нова форма збірної України була представлена 6 червня. У Росії через це почалася масова істерія пропагандистів. 

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Скандал, Реакция, Форма, УЄФА, Футбол, Меми.
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