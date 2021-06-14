Вирішив переплюнути Трампа? Байден відразу порушив етикет при зустрічі з королевою Великобританії (відео)

Під час візиту до Віндзорського замку на чаювання з королевою Єлизаветою II після завершення саміту G7 президент США Джо Байден кілька разів порушив правила етикету.

Про це пише Euronews.

Повідомляється, що американський політик з'явився на парад, який приймала монарх Великобританії, в окулярах-авіаторах, що суперечить королівському протоколу.

"Королівський протокол сильно засуджує подібні аксесуари в присутності її величності. Потім Байдену, мабуть, вказали на промах, і на наступних кадрах президент вже без окулярів", - пише ЗМІ.

Крім того, зустрівшись з Єлизаветою, Байден не став їй кланятися. Цей жест пояснили тим, що за походженням він ірландець, а за віросповіданням - католик, тому вирішив порушити королівську традицію.

Нагадаємо, Байдена насмішили слова Путіна про відносини Росії і США.