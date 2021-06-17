Російська ведуча епічно обмовилася в прізвищі розповідаючого про Донбас Гордона (відео)

Український журналіст Дмитро Гордон дав інтерв'ю російському радіо "Ехо Москви", під час чого в прямому ефірі стався казус.

За словами Гордона, прийде час, коли Україна поверне Донбас, залишивши окупантам коридор для повернення в Росію.

Далі російська радіоведуча Ольга Журавльова сказала, що в ефірі був Дмитро Гордон, обмовившись і переплутавши букву "р" з буквою "н" в його прізвищі.

У Мережі сміються через казус в ефірі, хоч Журавльова й виправила сама себе.

"Оговірка ведучої "Еха Москви" в кінці промови Гордона про Донбас просто шедевральна. Дивитися до кінця!" - пишуть інтернет-користувачі в "Твіттері".

А деякі навіть змонтували відео для "Тік-Ток".

Ну не мог я пройти мимо Гордона, особенно когда Эхо Москвы так умело мне подкидывает контент! pic.twitter.com/cC8746HGlk — Russian Max (@the_russian_max) June 17, 2021

Нагадаємо, відомий український журналіст Дмитро Гордон поділився новими бізнес-ідеями щодо випуску солодкої продукції від свого імені, де серед іншого є й "Яйця Гордона в шоколаді".