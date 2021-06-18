Росіянка в Україні розповіла, хто такий Путін, і стала зіркою мережі (відео)

Росіянка з Калінінграда стала справжньою зіркою інтернету, відповівши на питання, хто такий президент РФ Володимир Путін.

Запис виклав в "Твіттері" користувач Corvax Сlever.

На відео дівчина говорить по-українськи і розповідає, що вона переїхала в Україну з російського Калінінграда.

На питання про те, хто такий президент РФ, росіянка зі сміхом повторює слоган футбольних фанатів про Путіна: "Х**ло". На питання, чи не боїться вона говорити так про президента, дівчина каже "Ні" і знову повторює сказане вище.

Інтернет-користувачі засипали героїню ролика компліментами і пропонують показати це відео іншим дівчатам з РФ.

Покажіть це українським ТП з російскомовними щелепами !! Дівка -огонь !! https://t.co/sdaPkTdceA — Corvax Сlever (@CorvaxForst) June 17, 2021

Нагадаємо, лідер групи Little Big Ілля Прусікін різко висловився про росіян і їх ненависть до вітчизняних виконавців.