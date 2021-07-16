З Днем бухгалтера! Смішні приколи до свята для відмінного настрою

16 липня відзначається професійне свято бухгалтерів і аудиторів - День бухгалтера. Варто відзначити, що бухгалтера ще раз в році відзначають свій день - на міжнародному рівні 10 листопада.

Свято відзначається на державному рівні, і був заснований у 2004 році указом президента України Леонідом Кучмою. А у 2018 році указом президента Петра Порошенка свято стало називатися Днем бухгалтера та аудитора.

День бухгалтера - це професійне свято не тільки бухгалтерів і аудиторів, але викладачів економічних ВНЗ, студентів і фахівців у сфері бухгалтерського обліку.

"Телеграф" вітає всіх бухгалтерів, і публікує самі сміховинні приколи та меми до свята 16 липня:

Раніше, "Телеграф" писав, що 16 липня відзначається народне свято - Маків день. Що не можна робити в цей день, читайте в нашому матеріалі.