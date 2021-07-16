Яке свято 16 липня: народні прикмети і заборони

У п'ятницю, 16 липня, відзначається день пам'яті мучеників Мокія і Марка, що жили в 4-му столітті в одній з областей Римської імперії.

Мокій і Марк жили за часів імператора Максиміана і були вірними християнами. У період організованих гонінь Мокія і Марка схопили язичники і намагалися змусити поклонятися ідолам.

Існує переказ, що коли святих вели до жертовника, то перед ними вийшла дитина, яка стала заважати їм і не давала пройти. За це язичники жорстоко побили невинне дитя. Бачачи це, Мокій і Марк ще більше зміцнилися в рішенні не поклонятися ідолам. В результаті, вони були обезголовлені і загинули за віру.

Також, в народі день 16 липня прозвали Маковим. На Русі вірили, що мак був здатний протидіяти нечистій силі. У народі він вважався символом достатку і багатства.

Є у цього дня і особливі прикмети.

Народні прикмети 16 липня

Постійно чути гуркіт грому під час грози - чекай тривалої негоди.

Мошки і комарі в'ються колами - прикмета того, що в найближчі 7 днів встановиться гарна погода.

Павук вилазить з гнізда і тче нову довгу павутину - на гарну погоду.

Народженим 16 липня буде важко жити без допомоги ззовні. З них можуть вийти гарні працівники.

Що не можна робити 16 липня

На Мокія краще не починати нових справ, так як день вважався нещасливим.

Будь-яке втручання в землю в цей день не вітається.

Не слід в цей день і зловживати спиртним. В іншому випадку вірили, що алкоголь "зведе з розуму".

Не рекомендується 16 липня відмовляти в допомозі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що спека по всій території України спаде не раніше 20 липня.