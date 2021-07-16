Яке свято 16 липня: народні прикмети і заборони

У п'ятницю, 16 липня, відзначається день пам'яті мучеників Мокія і Марка, що жили в 4-му столітті в одній з областей Римської імперії.
Мокій і Марк жили за часів імператора Максиміана і були вірними християнами. У період організованих гонінь Мокія і Марка схопили язичники і намагалися змусити поклонятися ідолам.
Існує переказ, що коли святих вели до жертовника, то перед ними вийшла дитина, яка стала заважати їм і не давала пройти. За це язичники жорстоко побили невинне дитя. Бачачи це, Мокій і Марк ще більше зміцнилися в рішенні не поклонятися ідолам. В результаті, вони були обезголовлені і загинули за віру.
Також, в народі день 16 липня прозвали Маковим. На Русі вірили, що мак був здатний протидіяти нечистій силі. У народі він вважався символом достатку і багатства.
Є у цього дня і особливі прикмети.
Народні прикмети 16 липня
Що не можна робити 16 липня
Раніше "Телеграф" повідомляв, що спека по всій території України спаде не раніше 20 липня.