Спека до 35° і місцями нові грози: прогноз погоди на 15 липня в Україні

У четвер, 15 липня в Україні очікується +30 +35 градусів Цельсія на всій території. Рясних дощів чекати не доводиться.

Про це розповіла метеоролог Наталка Діденко.

За її словами, чекати опадів варто тільки Західній Україні - там пройдуть короткочасні грози в Карпатах і від Волині через Львівську область і на Закарпатті. Також нетривалі дощі прогнозуються в деяких районах Сумської області.

У Києві в четвер 15 липня буде стояти суха і спекотна погода, температура повітря від +32, місцями до +35 градусів.

Прохолоди варто чекати в столиці не раніше 17 липня. По всій території України спека трохи спаде не раніше вівторка 20 липня. Найдовше висока температура протримається на сході й півдні України.

Спекотна погода - привід відпочити біля води. "Телеграф" підготував пам'ятку безпеки.