Тормознуті і явно під валеріанкою: самі гуморні картинки і меми з котами для підняття настрою (фото, відео)

Сумуєте за комп'ютером, а можливо, просто втомилися, - дивіться сміховинну добірку "Телеграфу" з котами, і щасливу посмішку прикрити буде неможливо. Подивившись смішні картинки і меми з улюбленими пушистиками, пригнічений настрій зникне і на його місце прийде тільки позитив!
Т - Тормоз:
Мій кіт в найвужчому місці коридору:
View this post on Instagram
Аж очі розбігаються:
Кошеня, яке знає приказку: "Коли одні двері закриваються, відкриваються інші:
Більше сміховинних картинок і мемів з котами ви знайдете за цим посиланням в матеріалах "Телеграфу".