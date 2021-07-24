Тормознуті і явно під валеріанкою: самі гуморні картинки і меми з котами для підняття настрою (фото, відео)

Сумуєте за комп'ютером, а можливо, просто втомилися, - дивіться сміховинну добірку "Телеграфу" з котами, і щасливу посмішку прикрити буде неможливо. Подивившись смішні картинки і меми з улюбленими пушистиками, пригнічений настрій зникне і на його місце прийде тільки позитив!

Т - Тормоз:

Мій кіт в найвужчому місці коридору:

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Аж очі розбігаються:

Кошеня, яке знає приказку: "Коли одні двері закриваються, відкриваються інші:

Більше сміховинних картинок і мемів з котами ви знайдете за цим посиланням в матеріалах "Телеграфу".