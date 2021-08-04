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"Хороша мотузка, однак": чудесний порятунок пенсіонерки під Тернополем розвеселив мережу (відео)

"Хороша мотузка, однак": чудесний порятунок пенсіонерки під Тернополем розвеселив мережу (відео)
Оновлено 09:50 Сьогодні Телеграф

У мережі обговорюють неймовірний порятунок 81-річної українки в місті Теребовля Тернопільської області. Пенсіонерка випала з балкона п'ятого поверху, але залишилася неушкодженою завдяки щасливому випадку: зачепилася за білизняні мотузки поверхом нижче і залишилася висіти так до приїзду рятувальників.

Відео незвичайної події виклали в інтернет співробітники ГСЧС.

Рятувальники кажуть, що нещасний випадок стався по вул. Січових Стрільців, 30, і дорога була кожна секунда. Тому один із співробітників ГСЧС з балкона третього поверху підтримував потерпілу, страхуючи її від падіння, інші дісталися до неї по висувній драбині і зняли з висоти.

Жінку передали співробітникам швидкої допомоги, однак допомога їй потрібна була нема на тлі травм, а на грунті перенесеного стресу.

У мережі ж пишуть, що навіть після 80 років життя буває цікавим. Одні хвалять оперативних рятувальників, інші - білизняну мотузку.

"Хороша мотузка, проте", - пишуть інтернет-користувачі, жартома задаючись питанням, де можна придбати таку на різні випадки життя.

Нагадаємо, в Одесі в одному зі спальних районів чоловік вистрибнув з вікна 23 поверху, впав на припаркований біля будинку автомобіль і вижив.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 46

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Відео, Тернопіль, Бабуся, Спасіння.
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