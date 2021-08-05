"Вася, нам не треба стільки м'яса": в мережу потрапило веселе відео, як кіт захистив господарів від ведмедя

У мережі з'явилося смішне відео, як чорний кіт хоробро протистоїть ведмедю в лісі, нібито захищаючи господарів від нападу.

Запис, зняту власниками домашньої тварини на прізвисько Вася, опублікував Телеграм-канал.

Імовірно, відео зняте в російській Якутії.

Сміливий кіт, вставши на диби, немов не пускає ведмедя підійти ближче до своїх господарів. Ті ж просять його втекти, але кіт не здається до останнього: в результаті, ведмідь відскакує і тікає в гущавину лісу.

"Вася, не треба нам стільки м'яса", - жартує господар сміливого кота, який відлякав дику тварину.

Тим часом інтернет-користувачі жартують, що Вася щось знає про безліч котячих життів і пишуть, що "страшніше кішки звіра немає".

Інші ж кажуть, що відео могло бути зовсім іншим, будь на ньому дорослий ведмідь. Мовляв, до відпочиваючих в лісі підібралося ведмежа.

Нагадаємо, літак авіакомпанії Tarco Airlines, який прямував зі столиці Судану в столиці Катару, змушений був здійснити посадку через кота, що напав на пілота.