Красиве: кращі приколи і меми з котами, що купують рибів

Останнім часом в мережі дуже активно почав поширюватися мем про котів, які купують "рибів", в зв'язку з цим "Телеграф" пропонує в цей вихідний день підняти собі настрій і ознайомитися з добіркою "красивого".

Спочатку мем з'явився в одному з паблік в соцмережі ВК.

На нехитрому фото зображений вуличний торговець рибою, перед яким сидять вісім голодних "покупців".

Є й інші варіації на цю тему:

Згадали і інший популярний в мережі мем:

У самому початковому мемі не варто шукати якийсь глибокий сенс, однак пізніше користувачі мережі почали адаптувати його під більш злободенні теми.

Закрываем мем про рыбов..они их купили pic.twitter.com/XTapyNIWen — Ваша Таня громко в ах*е (@WowHotShots) August 6, 2021

ААААААААААААААААА ЭТО ВЕРШИНА ЭВОЛЮЦИИ МЕМА ПРО РЫБОВ АААААААААААА pic.twitter.com/iBzEpAnnQH — баяслав ярорунас (лисокотик) соулмейтка Цзян Чэна (@i_love_tolkien) August 2, 2021

От рыбов… pic.twitter.com/MMvEKwhH3L — Ингибитор холинэстеразы к чаю (@ViktorGrishin) August 7, 2021

- Вы продаёте рыбов?

- Это кобочьки.

- Очень красивое... pic.twitter.com/8yqhFqMLUY — your7hearts (@your7hearts) August 5, 2021

Як можна помітити, нехитра смішна картинка раптово викликала хвилю хайпа, проте невідомо як довго ці котики зможуть протриматися в трендах мережі, як і те, коли ж вони таки зможуть купити собі "рибів".

Якщо цієї добірки здалося мало, то ви завжди можете знайти більше кумедних котиків у нас на сайті.