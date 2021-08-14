"Сім'я це головне": Домінік Торетто знову став мемом (фото)

Головний герой серії фільмів "Форсаж" Домінік Торетто, якого зіграв американський актор Він Дізель, знову став героєм численних мемів.

Цього разу користувачі мережі оцінили головну життєву цінність вуличного гонщика і заодно грабіжника вантажівок.

Хвиля хайпа почалася після публікації кумедної картинки в товаристві Geek Culture в Фейсбук.

На ньому видно, як Торетто на своєму автомобілі наздоганяє головного героя сіквелів "Зоряних воєн" Енакіна Скайуокера. Між ними відбувається коротка розмова:

"Схоже тобі необхідна допомога, Скайуокер", - говорить Торетто.

"Домінік, якого біса ти робиш в космосі?", - запитує у нього Енакін.

"Тобі не потрібна логіка, коли у тебе є сім'я", - відповідає він.

Як відомо, в "Форсажі" Торетто дуже трепетно ставився до сім'ї і друзям, а в семи фільмах і трейлері восьмий частини сумарно це слово було вимовлено цілих 33 рази.

Я ненавижу Марвел за то, что они не дали нам семью Мстителей, ведь семья это самое главное в жизни каждого pic.twitter.com/WQKNrOI4QR — у меня лапки | what if (@strandkss) August 3, 2021

я ненавижу гомофобов потому что они против однополых семей а семья это главное pic.twitter.com/Ija217DV4h — хелля (@hellnade) August 3, 2021

Однак на сімейних цінностях справа не зупинилася.





Якщо ж добірки мемів з Торетто вам не вистачило для підняття настрою, то свіжі приколи про незмінних владик інтернету точно допоможуть вам з цим.