Є хитрощі: які прилади споживають найбільше електрики та як її зекономити

П'ять категорій приладів спричиняють найбільші витрати електроенергії

Удари російських окупантів по інфраструктурі України призвели до того, що наразі в державі спостерігаються значні проблеми з постачанням електроенергії. Світло вимикають в кожному населеному пункті, а людей закликають долучитися до економії електроенергії.

"Телеграф" розбирався, які прибори в будинку найбільше споживають електроенергію влітку та яким чином можна її заощадити. Прибори з короткочасним використанням, такі як чайники та блендери, рекомендується включати мінімально.

Першими в списку йдуть кондиціонери — вони споживають значну кількість електроенергії. Для того, щоб зекономити потрібно встановлювати енергоефективні моделі або використовувати програмовані прилади. Поки є можливість від них варто взагалі відмовитися, такі рекомендації є зокрема для державних установ.

На другому місці водонагрівачі та бойлери. Для того, щоб скоротити енергоспоживання цими приладами можна ізолювати бак водонагрівача, що дозволить знизити втрати тепла, а також зменшити використання гарячої води.

На третьому місці холодильники та морозильні камери через те що вони працюють цілодобово. Щоб знизити витрати потрібно обирати енергоефективні моделі, не розміщувати їх біля джерел тепла, а також регулярно очищати від намерзлого льоду. Варто також організувати продукти всередині холодильника так, щоб в ньому циркулювало повітря.

Серед приладів тривалого використання, які споживають значну частину електроенергії, також печі та плити. Серед них також є енергоефективні моделі. Якщо у вас вже встановлена електрична піч або плита для того, щоб готувати швидше та зекономити електроенергію варто не забувати використовувати кришки — це збереже тепло під час приготування.

Пральні машини — ще одні пожирачі енергії. Для того, аби заощадити потрібно прати білизну за нижчої температури, повністю завантажувати агрегат та за наявності використовувати режими енергозбереження. Також варто перевірити налаштування віджиму — не дуже високий ступінь використовує менше електроенергії.

Раніше "Телеграф" розповідав що для того, щоб уникнути проблем з перепадами електронапруги в будинках використовують джерела безперервного живлення. Вони мають різні характеристики та підходять для різних електроприборів. При виборі варто подивитися, що саме ви будете підключати до ДБЖ та обрати відповідно до вимог.