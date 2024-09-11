Не кладіть цибулю поряд з картоплею: багато хто й не знає, що ці овочі не можна зберігати разом

Розповідаємо, як зберігати цибулю, щоб вона довго не псувалася

На кожній кухні цибуля є незамінним інгредієнтом багатьох страв, від вечері до легких салатів. Однак мало хто знає, як правильно зберігати цей популярний овоч, щоб він довше залишався свіжим. Виявляється, є простий спосіб зберегти цибулю свіжою до пів року. І все це без необхідності зберігати її в холодильнику, що, виявляється, насправді недоцільно.

Цибуля не любить холоду

Поширеною помилкою є зберігання цибулі в холодильнику, іноді навіть загорнутою в алюмінієву фольгу або харчову плівку. Як пояснює ютубер Джері Джеймс Стоун, це одна з найгірших речей, які можна зробити з цибулею. На холоді цибуля швидко загниває і стає м’якою. Цей овоч не любить низьких температур і близькості до фруктів, що може прискорити його псування.

Ідеальні умови для зберігання цибулі

Запорука тривалого зберігання цибулі – відповідні умови. Цибуля найкраще росте у сухому, прохолодному місці з гарною циркуляцією повітря. Ідеальна температура зберігання цибулі – від +7 до +13 °C. Можна зберігати її в прохолодному підвалі, коморі або на балконі. Розміщуйте овоч на полицях або в контейнерах, що провітрюються, уникайте герметичних пакетів, в яких може накопичуватися конденсат. Для тривалого зберігання краще підвісити цибулю в сітці або навіть капроновій панчосі. Це сприяє хорошій циркуляції повітря та запобігає утворенню вологи.

Після збору врожаю або покупки дайте цибулі підсохнути на сонці або в приміщенні, що провітрюється, протягом 1-2 тижнів. Це допоможе видалити зайву вологу і зміцнити верхній шар лушпиння, що запобіжить гниття.

Також важливо не зберігати цибулю поряд з картоплею. Разом вони можуть прискорити псування, виділяючи вологу та етилен.

Регулярно перевіряйте запаси на наявність зіпсованих цибулин. Навіть одна гнила цибулина може зіпсувати всю партію.

Якщо є плани використовувати цибулю швидко, можна просто залишити її на кухні.

Раніше "Телеграф" розповідав, де найкраще зберігати помідори. Холодильник – не найкраще місце для них.