Не кладіть цибулю поряд з картоплею: багато хто й не знає, що ці овочі не можна зберігати разом
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Розповідаємо, як зберігати цибулю, щоб вона довго не псувалася
На кожній кухні цибуля є незамінним інгредієнтом багатьох страв, від вечері до легких салатів. Однак мало хто знає, як правильно зберігати цей популярний овоч, щоб він довше залишався свіжим. Виявляється, є простий спосіб зберегти цибулю свіжою до пів року. І все це без необхідності зберігати її в холодильнику, що, виявляється, насправді недоцільно.
Цибуля не любить холоду
Поширеною помилкою є зберігання цибулі в холодильнику, іноді навіть загорнутою в алюмінієву фольгу або харчову плівку. Як пояснює ютубер Джері Джеймс Стоун, це одна з найгірших речей, які можна зробити з цибулею. На холоді цибуля швидко загниває і стає м’якою. Цей овоч не любить низьких температур і близькості до фруктів, що може прискорити його псування.
Ідеальні умови для зберігання цибулі
Запорука тривалого зберігання цибулі – відповідні умови. Цибуля найкраще росте у сухому, прохолодному місці з гарною циркуляцією повітря. Ідеальна температура зберігання цибулі – від +7 до +13 °C. Можна зберігати її в прохолодному підвалі, коморі або на балконі. Розміщуйте овоч на полицях або в контейнерах, що провітрюються, уникайте герметичних пакетів, в яких може накопичуватися конденсат. Для тривалого зберігання краще підвісити цибулю в сітці або навіть капроновій панчосі. Це сприяє хорошій циркуляції повітря та запобігає утворенню вологи.
Після збору врожаю або покупки дайте цибулі підсохнути на сонці або в приміщенні, що провітрюється, протягом 1-2 тижнів. Це допоможе видалити зайву вологу і зміцнити верхній шар лушпиння, що запобіжить гниття.
Також важливо не зберігати цибулю поряд з картоплею. Разом вони можуть прискорити псування, виділяючи вологу та етилен.
Регулярно перевіряйте запаси на наявність зіпсованих цибулин. Навіть одна гнила цибулина може зіпсувати всю партію.
Якщо є плани використовувати цибулю швидко, можна просто залишити її на кухні.
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