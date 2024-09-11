Не кладите лук рядом с картофелем: многие и не знают, что эти овощи нельзя хранить вместе

Рассказываем, как хранить лук, чтобы он долго не портился

На каждой кухне лук является незаменимым ингредиентом многих блюд, от ужинов до легких салатов. Однако мало кто знает, как правильно хранить этот популярный овощ, чтобы он дольше оставался свежим. Оказывается, есть простой способ сохранить лук свежим до полугода. И все это без необходимости хранить его в холодильнике, что, как оказывается, на самом деле нецелесообразно.

Лук не любит холода

Распространенной ошибкой является хранение лука в холодильнике, иногда даже завернутого в алюминиевую фольгу или пищевую пленку. Как объясняет ютубер Джерри Джеймс Стоун, это одна из худших вещей, которые можно сделать с луком. На холоде лук быстро загнивает и становится мягким. Этот овощ не любит низких температур и близости к фруктам, что может ускорить его порчу.

Идеальные условия для хранения лука

Залог длительного хранения лука – соответствующие условия. Лук лучше всего растет в сухом, прохладном месте с хорошей циркуляцией воздуха. Идеальная температура хранения лука – от +7 до +13°C. Можно хранить его в прохладном подвале, кладовке или на балконе. Размещайте его на полках или в проветриваемых контейнерах, избегайте герметичных пакетов, в которых может скапливаться конденсат. Для длительного хранения лучше подвесить лук в сетке или даже капроновом чулке. Это способствует хорошей циркуляции воздуха и предотвращает образование влаги.

После сбора урожая или покупки дайте луку подсохнуть на солнце или в проветриваемом помещении в течение 1-2 недель. Это поможет удалить лишнюю влагу и укрепить верхний слой шелухи, что предотвратит гниение.

Также важно не хранить лук рядом с картофелем. Вместе они могут ускорить порчу, выделяя влагу и этилен.

Регулярно проверяйте запасы на наличие испорченных луковиц. Даже одна гниющая луковица может испортить всю партию.

Если есть планы использовать лук быстро, можно просто оставить в кухне.

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