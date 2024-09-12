Не клюйте на приманку: багато хто й не замислюється, як супермаркети змушують витрачати більше

Як уникнути маніпуляцій під час покупок

Супермаркети давно стали невід’ємною частиною повсякденного життя. Ми регулярно відвідуємо їх, щоб поповнити запаси продуктів та побутових товарів. Однак мало хто замислюється, що ці магазини використовують різні хитрощі та маніпуляції, щоби змусити нас витрачати більше грошей.

Торгові мережі ретельно продумують кожну деталь, починаючи від викладення товарів до освітлення та музики, щоб впливати на наші рішення.

Розташування товарів

Однією з головних маніпуляцій супермаркетів є те, як розташовані товари на полицях. Часто товари першої необхідності, такі як хліб чи молоко, перебувають у найвіддаленіших частинах магазину. Це змушує покупців пройти через весь супермаркет і, можливо, покласти у кошик непотрібні речі на шляху. Крім того, на рівні очей розміщуються найдорожчі бренди, тоді як дешевші аналоги розташовуються вище або нижче.

Складайте список покупок та дотримуйтесь його. Не піддавайтесь спокусі брати товари, які ви не планували купувати. Також звертайте увагу на товари, розташовані на нижніх та верхніх полицях – найчастіше вони вигідніші за ціною. Rmf радить не ходити до супермаркетів натще, щоб не витратити більше, ніж планувалося.

Акції та знижки

Багато супермаркетів привертають увагу покупців знижками та акціями, такими як "2 за ціною 1" або "купи 3 та отримай знижку". Однак це також форма маніпуляції. Часто такі пропозиції змушують нас купувати більше, ніж потрібно, створюючи ілюзію економії. Крім того, перед акціями ціни на товари можуть штучно завищуватися, щоб знижка здавалася значною.

Уважно перевіряйте ціни до та після знижок, а також подумайте, чи дійсно вам потрібні додаткові товари, які пропонуються в рамках акції.

Музика та освітлення

Фонова музика та освітлення у супермаркетах теж відіграють свою роль. Повільна, спокійна музика допомагає розслабитись, уповільнити крок і провести більше часу в магазині, що збільшує ймовірність імпульсних покупок. Висвітлення, спрямоване на певні товари, може створити ілюзію свіжості чи привабливості.

Будьте уважні до свого часу. Якщо відчуваєте, що починаєте ходити магазином без певної мети, це сигнал того, що на вас впливає атмосфера. Намагайтеся фокусуватися на своєму списку і не затримуватись довше, ніж потрібно.

Кошики на вагах

Звертайте увагу на вагу продукції — іноді на вагах є накладки, які можуть завищити його і доведеться платити "за повітря".

Імпульсивні покупки біля каси

На прикасових стійках часто виставляють дрібні, але непотрібні, інколи ж дорогі товари, які покупці кладуть у кошик на автопілоті, стоячи в черзі. Такі покупки зазвичай здійснюються імпульсивно, без особливої потреби.

Щоб уникнути імпульсивних покупок, можна зайняти себе чимось корисним, наприклад перевіркою списку покупок або розрахунком суми покупки.

Супермаркети використовують велику кількість психологічних прийомів, щоб змусити покупців витрачати більше грошей. Однак обізнаність про такі маніпуляції допомагає краще контролювати свої покупки. Дотримуючись простих порад, таких як складання списку, ігнорування акцій, які вам не потрібні та концентрація на своїх реальних потребах, можна значно зменшити вплив цих хитрощів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому необхідно обов’язково забирати чек після покупки.