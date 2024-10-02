Рис буде ніжним та розсипчастим: зірковий кулінар розповів, як його правильно варити

Рис вийде ідеально розсипчастим

Рис є популярним продуктом серед мільйонів господинь по всьому світу. Однак не всі вміють його варити правильно — інколи рис злипається під час варіння або виходить недовареним.

Щоб уникнути цього неприємного моменту, варто скористатися простим, але дієвим лайфхаком. Як виявилось, для приготування ідеального рису необхідно застосовувати іншу методику, відмінну від тієї, яку ми зазвичай використовуємо. Нею поділився відомий шеф-кухар Джеймі Олівер із виданням "Mirror".

Як ідеально зварити рис

Так, за словами Джеймі спершу необхідно ретельно промити рис до прозорості води після чого викласти його у киплячу підсолену воду. Далі рис необхідно проварити протягом 5 хвилин на середньому вогні не накриваючи каструлю. Після цього крупу варто відкинути на друшляк та одразу накрити фольгою.

Наступним кроком стане — наливання води на дно каструлі десь на 2,5 см а доведення її до кипіння. Далі друшляк з фольгою потрібно поставити зверху на каструлю та залишити рис пропаритися протягом наступних 5 хвилин. У підсумку ви отримаєте ідеально приготовані рисові зернятка, які залишаться розсипчастими.

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