Рис будет нежным и рассыпчатым: звездный кулинар рассказал, как его правильно варить

Рис получится идеально рассыпчатым

Рис является популярным продуктом среди миллионов хозяек по всему миру. Однако не все умеют его варить правильно — иногда рис слипается во время варки или получается недоваренным.

Чтобы избежать этого неприятного момента, следует воспользоваться простым, но действенным лайфхаком. Как оказалось, для приготовления идеального риса необходимо применять другую методику, отличную от той, которую мы обычно используем. Ею поделился известный шеф-повар Джейми Оливер с изданием "Mirror".

Как идеально сварить рис

Так, по словам Джейми, сначала необходимо тщательно промыть рис до прозрачности воды после чего выложить его в кипящую подсоленную воду. Далее рис необходимо проварить в течение 5 минут на среднем огне, не накрывая кастрюлю. После этого крупу следует откинуть на дуршлаг и сразу накрыть фольгой.

Следующим шагом станет – налить воду на дно кастрюли где-то на 2,5 см и довести ее до кипения. Дальше дуршлаг с фольгой нужно поставить сверху на кастрюлю и оставить рис пропариться в течение следующих 5 минут. В итоге вы получите идеально приготовленные рисовые зернышки, которые останутся рассыпчатыми.

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