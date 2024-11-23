Перемога над холодом: простий спосіб змусити батареї працювати як нові

Як прокачати радіатори та відновити роботу системи опалення

З настанням холодів ефективність системи опалення стає одним з основних чинників комфорту в будинку. Але навіть найякісніші радіатори можуть втрачати свою продуктивність, якщо в них накопичується повітря. Заповітрювання не тільки знижує тепловіддачу, а й може призводити до збільшення витрат на опалення. Результат – кімнати прогріваються недостатньо, попри справну систему.

На щастя, розв'язати цю проблему можна швидко і просто, не вдаючись до допомоги професіоналів. у всіх кімнатах.

Як правильно прокачати радіатори

Для прокачування знадобляться:

спеціальний ключ для прокачування (можна замінити плоскою викруткою),

невелика миска для води,

тканина, щоб захистити підлогу від води.

Знайдіть відвідник повітря — маленький клапан, який зазвичай знаходиться у верхній частині радіатора, протилежно від регулятора температури.

Перед тим як витравлювати повітря, встановіть термостатичний клапан на максимум, щоб забезпечити вільний потік води. Обережно відкрутіть клапан за допомогою ключа або викрутки, підставивши миску під нього. Ви почуєте характерне шипіння – це виходить повітря. Коли замість повітря почне рівномірно текти вода, процес вентиляції завершено.

Закрутіть клапан, не докладаючи надмірних зусиль, щоб уникнути пошкоджень. Перевірте, чи немає витоків, і поверніть термостатичний клапан у вихідне положення. Повторіть процедуру для всіх радіаторів в оселі.

Якщо вода виходить з домішками або під сильним тиском, це може сигналізувати про серйозні проблеми, такі як відкладення в трубах. У таких випадках краще звернутися до фахівця.

Прокачування радіаторів – це лише один із кроків щодо підтримки системи опалення в хорошому стані. Регулярне технічне обслуговування, включаючи очищення системи від накипу та контроль тиску, допоможе уникнути серйозних поломок та забезпечити теплий та затишний будинок навіть у найморозніші дні.

Раніше ми розповідали, як позбутися плісняви, яка взимку часто з’являється на вікнах та стінах через холод і вологу.