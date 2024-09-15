Економ-варіант: як зробити дім теплішим без ремонту і зайвих витрат

Захист будинку від протягів — один із найбільш економічно ефективних заходів

Осінь — це не лише час затишних вечорів із гарячим чаєм, а й період, коли необхідно підготувати своє житло до майбутніх холодів. Щоб зимові морози не застали вас зненацька, важливо подбати про тепло та комфорт будинку заздалегідь. Один із головних ворогів тепла — це протяги, які можуть значно знизити температуру у приміщенні.

"Телеграф" розповідає, як просто та доступно утеплити вікна та двері у своєму будинку чи квартирі.

Як захистити будинок від протягів

Близько 30% тепла в будинку втрачається через протяги у дверях та вікнах, зазначає Express. Протяги пропускають холодне повітря у приміщення, що призводить до витоку теплого повітря. Це змушує систему опалення працювати інтенсивніше, збільшуючи рахунки за електроенергію. Тому варто зайнятися утепленням вхідних дверей та вікон.

Якщо вхідні двері пропускають холодне повітря, на допомогу прийдуть спеціальні ущільнювачі для дверей, які допомагають закрити зазори та щілини. Ущільнювачі можна встановити по периметру дверної коробки, що значно підвищить герметичність. Коштують вони не дуже дорого, а встановити їх зможе будь-хто.

Закрити щілини у дверях допоможе самоклеючий ущільнювач

Якщо прозір під дверима великий, можна додатково встановити пороговий ущільнювач. Цей невеликий пристрій монтується на нижню частину дверей та запобігає проникненню холодного повітря з вулиці або з під’їзду.

Позбавтеся щілин у вікнах

Щоб визначити, звідки з’являється протяг, проведіть рукою навколо віконної рами або використовуйте запальничку, щоб визначити потік повітря – якщо полум’я мерехтить, рама пропускає повітря.

Якщо ви виявили прозір, можна встановити ущільнювачі з гуми, поролону, що самі клеяться. Ці матеріали легко кріпляться та забезпечують надійний захист від протягів. До того ж вони продаються в багатьох магазинах і коштують не дуже дорого.

Гумовий ущільнювач можна встановити самостійно

Альтернативний варіант – використовувати силіконовий герметик. Він ідеально підходить для закриття дрібних тріщин та щілин у віконних рамах. Герметик стійкий до вологи, перепадів температур та забезпечує довгостроковий захист від холоду. Але його краще використовувати для вікон та рам, які не відкриватимуться.

Додатковим заходом захисту від холоду може бути спеціальна теплоізоляційна плівка для вікон. Вона кріпиться на скло та створює бар’єр, який допомагає зберегти тепло всередині приміщення. Особливо актуальною є плівка для вікон у старих будинках, де рами пропускають більше тепла.

Раніше "Телеграф" ділився лайфхаками, які допоможуть заощадити електроенергію на кухні.