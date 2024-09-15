Эконом-вариант: как сделать дом теплее без ремонта и лишних затрат

Защита дома от сквозняков — одна из самых экономически эффективных мер

Осень — это не только время уютных вечеров с горячим чаем, но и период, когда необходимо подготовить свое жилье к предстоящим холодам. Чтобы зимние морозы не застали вас врасплох, важно позаботиться о тепле и комфорте дома заранее. Один из главных врагов тепла — это сквозняки, которые могут значительно понизить температуру в помещении.

"Телеграф" рассказывает, как просто и доступно утеплить окна и двери в своем доме или квартире.

Как защитить дом от сквозняков

Около 30% тепла в доме теряется через сквозняки в дверях и окнах, отмечает Express. Сквозняки пропускают холодный воздух в помещение, что приводит к утечке теплого воздуха. Это заставляет систему отопления работать более интенсивно, увеличивая счета за электроэнергию. Поэтому стоит заняться утеплением входных дверей и окон.

Если входные двери пропускают холодны воздух, на помощь придут специальные уплотнители для дверей, которые помогают закрыть зазоры и щели. Уплотнители можно установить по периметру дверной коробки, что значительно повысит герметичность. Стоят они не очень дорого, а установить их может любой.

Закрыть щели в дверях поможет самоклеющийся уплотнитель

Если зазор под дверью слишком велик, можно дополнительно установить пороговый уплотнитель. Это небольшое устройство монтируется на нижнюю часть двери и предотвращает проникновение холодного воздуха с улицы или из подъезда.

Избавьтесь от щелей в окнах

Чтобы определить, откуда появляется сквозняк, проведите рукой вокруг оконной рамы или используйте зажигалку, чтобы определить поток воздуха — если пламя мерцает, рама пропускает воздух.

Если вы обнаружили зазоры, можно установить самоклеящиеся уплотнители из резины, поролона. Эти материалы легко крепятся и обеспечивают надежную защиту от сквозняков. К тому же они продаются во многих магазинах и стоят не очень дорого.

Резиновый уплотнитель можно установить самостоятельно

Альтернативный вариант — использовать силиконовый герметик. Он идеально подходит для заделывания мелких трещин и щелей в оконных рамах. Герметик устойчив к влаге, перепадам температур и обеспечивает долгосрочную защиту от холода. Но его лучше использовать для окон и рам, которые не будут открываться.

Дополнительной мерой защиты от холода может стать специальная теплоизоляционная пленка для окон. Она крепится на стекло и создает барьер, который помогает сохранить тепло внутри помещения. Особенно актуальна пленка для окон в старых домах, где рамы пропускают больше тепла.

