Запаситесь пакетами со льдом: как экономить электроэнергию на кухне
В кухне потребляется едва ли не самое большое количество электроэнергии в доме
Кухня – одно из самых энергоемких помещений в доме. Причина в том, что здесь сосредоточено множество бытовых приборов, которые активно потребляют электроэнергию: холодильник, плита, микроволновая печь, посудомоечная машина, кофеварка и другие. Даже в режиме ожидания, когда приборы не работают, они продолжают потреблять небольшое количество энергии, если остаются подключенными к сети.
К счастью, есть несколько способов сократить потребление электроэнергии в кухне.
Как экономить электроэнергию на кухне
Холодильники и морозильники работают круглосуточно, и являются едва ли не самыми энергоемкими приборами в кухне. Чтобы уменьшить потребление электричества, воспользуйтесь лайфхаками:
- установите в основной камере холодильника температуру в пределах +3–5 °C, а для морозильной камеры — около -18 °C. Более низкие температуры приводят к избыточному расходу энергии.
- не перегружайте холодильник, так как забитый продуктами он работает с повышенной нагрузкой, что увеличивает потребление энергии. В то же время следите, чтобы морозильник был заполнен. Тогда прибор не будет тратить энергию на охлаждение пустого пространства. Если у вас недостаточно еды, чтобы заполнить морозилку, не паникуйте. Вы можете заполнить дополнительное пространство пакетами со льдом, советует Express.
- регулярно размораживайте морозильную камеру, так как толстый слой льда снижает эффективность работы холодильника. Даже если у вас модель с функцией автоматического размораживания, периодически проверяйте наличие льда.
- держите холодильник подальше от источников тепла. Нагрев делает холодильник менее эффективным, так как он будет потреблять больше энергии для охлаждения.
- плотно закрывайте дверцы и следите за состоянием уплотнителей. Если дверцы холодильника закрываются неплотно, внутрь попадает теплый воздух, и холодильник вынужден работать интенсивнее.
Плита и духовка также потребляют довольно много энергии. Чтобы сэкономить:
- используйте крышки на кастрюлях. Так еда будет нагреваться быстрее, а тепло не будет уходить в воздух.
- используйте конфорки по размеру посуды. Если вы используете маленькую кастрюлю на большой конфорке, значительная часть тепла уходит впустую.
- готовьте на остаточном тепле. Выключайте конфорки или духовку за несколько минут до готовности блюда — приборы еще некоторое время сохраняют тепло, что позволяет завершить приготовление без дополнительного расхода электроэнергии.
Если говорить о более мелких кухонных электроприборах, то с их помощью также можно экономить. Выключайте технику из сети после использования: даже в режиме ожидания приборы потребляют небольшое количество электроэнергии. Используйте сетевые фильтры с кнопкой отключения, чтобы проще выключать сразу несколько приборов. Тостеры и мультиварки потребляют меньше электроэнергии, чем электроплита, поэтому используйте их чаще.
Запуская посудомоечную машину, используйте экономичный режим, который потребляет меньше воды и электроэнергии. Не запускайте прибор, если он только частично заполнен посудой. Полная загрузка оптимизирует потребление энергии и воды. Ради экономии можно пропускать цикл сушки, ведь посуда вполне может высохнуть на воздухе.
Продуманное использование бытовых приборов и регулярное их обслуживание помогут значительно сократить расходы на электроэнергию на кухне. Эти простые действия не только сэкономят деньги, но и помогут сократить нагрузку на пострадавшую от обстрелов энергосистему.
