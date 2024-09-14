Запаситесь пакетами со льдом: как экономить электроэнергию на кухне

В кухне потребляется едва ли не самое большое количество электроэнергии в доме

Кухня – одно из самых энергоемких помещений в доме. Причина в том, что здесь сосредоточено множество бытовых приборов, которые активно потребляют электроэнергию: холодильник, плита, микроволновая печь, посудомоечная машина, кофеварка и другие. Даже в режиме ожидания, когда приборы не работают, они продолжают потреблять небольшое количество энергии, если остаются подключенными к сети.

К счастью, есть несколько способов сократить потребление электроэнергии в кухне.

Как экономить электроэнергию на кухне

Холодильники и морозильники работают круглосуточно, и являются едва ли не самыми энергоемкими приборами в кухне. Чтобы уменьшить потребление электричества, воспользуйтесь лайфхаками:

установите в основной камере холодильника температуру в пределах +3–5 °C, а для морозильной камеры — около -18 °C. Более низкие температуры приводят к избыточному расходу энергии.

не перегружайте холодильник, так как забитый продуктами он работает с повышенной нагрузкой, что увеличивает потребление энергии. В то же время следите, чтобы морозильник был заполнен. Тогда прибор не будет тратить энергию на охлаждение пустого пространства. Если у вас недостаточно еды, чтобы заполнить морозилку, не паникуйте. Вы можете заполнить дополнительное пространство пакетами со льдом, советует Express.

регулярно размораживайте морозильную камеру, так как толстый слой льда снижает эффективность работы холодильника. Даже если у вас модель с функцией автоматического размораживания, периодически проверяйте наличие льда.

держите холодильник подальше от источников тепла. Нагрев делает холодильник менее эффективным, так как он будет потреблять больше энергии для охлаждения.

плотно закрывайте дверцы и следите за состоянием уплотнителей. Если дверцы холодильника закрываются неплотно, внутрь попадает теплый воздух, и холодильник вынужден работать интенсивнее.

Плита и духовка также потребляют довольно много энергии. Чтобы сэкономить:

используйте крышки на кастрюлях. Так еда будет нагреваться быстрее, а тепло не будет уходить в воздух.

используйте конфорки по размеру посуды. Если вы используете маленькую кастрюлю на большой конфорке, значительная часть тепла уходит впустую.

готовьте на остаточном тепле. Выключайте конфорки или духовку за несколько минут до готовности блюда — приборы еще некоторое время сохраняют тепло, что позволяет завершить приготовление без дополнительного расхода электроэнергии.

Если говорить о более мелких кухонных электроприборах, то с их помощью также можно экономить. Выключайте технику из сети после использования: даже в режиме ожидания приборы потребляют небольшое количество электроэнергии. Используйте сетевые фильтры с кнопкой отключения, чтобы проще выключать сразу несколько приборов. Тостеры и мультиварки потребляют меньше электроэнергии, чем электроплита, поэтому используйте их чаще.

Запуская посудомоечную машину, используйте экономичный режим, который потребляет меньше воды и электроэнергии. Не запускайте прибор, если он только частично заполнен посудой. Полная загрузка оптимизирует потребление энергии и воды. Ради экономии можно пропускать цикл сушки, ведь посуда вполне может высохнуть на воздухе.

Продуманное использование бытовых приборов и регулярное их обслуживание помогут значительно сократить расходы на электроэнергию на кухне. Эти простые действия не только сэкономят деньги, но и помогут сократить нагрузку на пострадавшую от обстрелов энергосистему.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как экономно использовать утюг. Небольшие хитрости помогут избавиться от складок на одежде и не потратить много денег.