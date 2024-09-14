Запасіться пакетами з льодом: як заощаджувати електроенергію на кухні

У кухні споживається чи не найбільша кількість електроенергії в будинку

Кухня – одне з найенергоємніших приміщень у будинку. Причина в тому, що тут зосереджено багато побутових приладів, які активно споживають електроенергію: холодильник, плита, мікрохвильова піч, посудомийна машина, кавоварка та інші. Навіть у режимі очікування, коли прилади не працюють, вони продовжують споживати невелику кількість енергії, якщо залишаються підключеними до мережі.

На щастя, є кілька способів скоротити споживання електроенергії на кухні.

Як заощаджувати електроенергію на кухні

Холодильники та морозильники працюють цілодобово, і є чи не найенергоємнішими приладами на кухні. Щоб зменшити споживання електрики, скористайтесь лайфхаками:

встановіть в основній камері холодильника температуру в межах +3–5 °C, а для морозильної камери – близько -18 °C. Нижчі температури призводять до надмірної витрати енергії.

не перевантажуйте холодильник, оскільки забитий продуктами він працює з підвищеним навантаженням, що збільшує споживання енергії. Водночас слідкуйте, щоб морозильник був заповнений. Тоді прилад не витрачатиме енергію на охолодження порожнього простору. Якщо у вас недостатньо їжі, щоб заповнити морозилку, не панікуйте. Ви можете заповнити додатковий простір пакетами з льодом, радить Express.

регулярно розморожуйте морозильну камеру, тому що товстий шар льоду знижує ефективність роботи холодильника. Навіть якщо у вас модель із функцією автоматичного розморожування, періодично перевіряйте наявність льоду.

тримайте холодильник якомога далі від джерел тепла. Нагрів робить холодильник менш ефективним, оскільки він споживатиме більше енергії для охолодження.

щільно закривайте дверцята і стежте за станом ущільнювачів. Якщо дверцята холодильника закриваються нещільно, всередину потрапляє тепле повітря, і холодильник змушений працювати інтенсивніше.

Плита та духовка також споживають чимало енергії. Щоб заощадити:

Використовуйте кришки на каструлях. Так їжа нагріватиметься швидше, а тепло не йтиме у повітря.

Використовуйте конфорки за розміром посуду. Якщо ви використовуєте маленьку каструлю на великій конфорці, значна частина тепла йде даремно.

Готуйте на залишковому теплі. Вимикайте конфорки або духовку за кілька хвилин до готовності страви — прилади ще деякий час зберігають тепло, що дозволяє завершити приготування без додаткової витрати електроенергії.

Якщо говорити про дрібніші кухонні електроприлади, то з їх допомогою також можна заощаджувати. Вимкніть техніку з мережі після використання: навіть у режимі очікування прилади споживають невелику кількість електроенергії. Використовуйте фільтри з кнопкою вимкнення, щоб простіше вимикати кілька приладів. Тостери та мультиварки споживають менше електроенергії, ніж електроплита, тому використовуйте їх частіше.

Запускаючи посудомийну машину, використовуйте економічний режим, який споживає менше води та електроенергії. Не запускайте прилад, якщо він частково заповнений посудом. Повне завантаження оптимізує споживання енергії та води. Задля економії можна пропускати цикл сушіння, адже посуд цілком може висохнути на повітрі.

Продумане використання побутових приладів та регулярне їхнє обслуговування допоможуть значно скоротити витрати на електроенергію на кухні. Ці прості дії не тільки заощадять гроші, а й допоможуть скоротити навантаження на енергосистему, що постраждала від обстрілів.

