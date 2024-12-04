Залишитися зі світлом у відключення. Яке освітлення краще вибрати

Є величезний вибір і будь-яка ціна

У регулярні відключення світла важливо подбати про придбання альтернативних джерел освітлення. Це можуть бути як звичайні свічки, так і спеціальні лампи, які необхідно заряджати.

Насправді таких джерел освітлення на сьогодні величезна кількість. І кожне із них на будь-яку ціну.

Що можна придбати для освітлення приміщення

Свічки

Найважливіше, на що потрібно звернути увагу при виборі свічок – на час її горіння. Також варто знати, що парафінові свічки згоряють досить швидко. За ціною вони зазвичай дешевші. А воскові та стеаринові вважаються довгогорючими. Їхня вартість, відповідно, також вища.

Ліхтарики та гірлянди

Відмінний спосіб залишатися в освітленому приміщенні при відключеннях, адже є ліхтарики та гірлянди, які працюють від батарейок. Таким чином, кімната виглядатиме досить затишно.

Лампи на світлодіодах

Ще одне джерело світла – LED-лампи з вбудованими акумуляторами. Їх необхідно зарядити перед відключеннями, а потім лампами можна користуватися приблизно до п’яти годин.

Також можна придбати світильники зі світлодіодами на сонячній батареї

Лампи на сонячній батареї обійдуться приблизно від 100 до 700 грн, а LED-лампочка із вбудованим акумулятором – від 200 до 500 грн.

Туристичні ліхтарі

У відключення можуть стати в нагоді туристичні ліхтарі. Йдеться про ліхтарі-лампи, ліхтарі для кемпінгу, ручні ліхтарі із сонячною батареєю або налобні ліхтарі.

Деякі туристичні ліхтарі на вбудованих акумуляторах мають роз’єм USB і здатні працювати в режимі павербанка для зарядки ваших гаджетів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як вибрати недорогу зарядну станцію на випадок відключення світла.