Часник не загниє та не запліснявіє: несподіваний секрет тривалого зберігання овочів

Речовина з взуттєвої коробки впорається з вологою та захистить овочі від псування

Часник додають у багато страв. Маринади, супи, салати та начинки набувають набагато більше смаку, якщо їх доповнити пряними та ароматними овочами. Але якщо зберігати часник у невідповідних умовах, він дуже швидко запліснявіє.

На YouTube-каналі Linda Home поділилися хитрим лайфхаком, завдяки якому можна буде не хвилюватися, що часник зіпсується через високу вологість.

Як довше зберегти часник свіжим

Для кращого збереження часнику помістіть його в темне (сонячне світло прискорює проростання), сухе місце, що провітрюється. Кімнатна температура підходить для цього овоча найкраще.

Ідеально зберігати часник у плетеному кошику або в сітці. Шкірку очищати не варто. Робіть це тільки тоді, коли хочете використати овоч.

А для того, щоб часник не намокав і не гнив зберігайте його разом із силікагелем.

Ви, напевно, бачили маленькі пакетики з прозорими кульками в упаковках з обновками. Виробники взуття, курток, сумок та інших аксесуарів часто додають їх в упаковку своєї продукції.

Силікагель має підсушуючу дію. Тому варто покласти поряд із часником або цибулею кілька пакетиків. Таким чином, овочі будуть захищені від гниття.

Раніше ми розповідали, на якій полиці холодильника і за якої температури необхідно зберігати яйця, щоб вони залишалися свіжими.