Чеснок не сгниет и не заплесневеет: неожиданный секрет долгого хранения овощей

Вещество из обувной коробки справится с влагой и защитит овощи от порчи

Чеснок добавляют во многие блюда. Маринады, супы, салаты и начинки приобретают гораздо больше вкуса, если их дополнить пряными и ароматными овощами. Но если хранить чеснок в неподходящих условиях, он очень быстро заплесневеет.

На YouTube-канале Linda Home поделились хитрым лайфхаком, благодаря которому можно будет не волноваться, что чеснок испортится из-за высокой влажности.

Как подольше сохранить чеснок свежим

Для лучшей сохранности чеснока поместите его в темное (солнечный свет ускоряет прорастание), сухое и желательно проветриваемое место. Комнатная температура подходит для этого овоща лучше всего.

Идеально хранить чеснок в плетеной корзине или в сетке. Кожуру очищать не стоит. Делайте это только тогда, когда хотите использовать овощ.

А для того, чтобы чеснок не намокал и не гнил храните его вместе с силикагелем.

Вы наверняка видели маленькие пакетики с прозрачными шариками в упаковках с обновками. Производители обуви, курток, сумок и других аксессуаров часто добавляют их в упаковку своей продукции. Это силикагель, который многие выбрасывают, хотя он является очень эффективным поглотителем влаги.

Силикагель оказывает подсушивающее действие. Поэтому стоит положить рядом с чесноком или луком несколько пакетиков. Таким образом овощи будут защищены от гниения.

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